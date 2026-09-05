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Vladimir Putin i-a întâmpinat pe emisarii lui Trump. Pe fondul unui armistițiu de 3 zile, încep negocieri cruciale pentru un nou plan de pace

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Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Wiktoff și Jared Kushner, au sosit sâmnbătă la Moscova cu o nouă propunere pentru un plan de pace în Ucraina.

Delegația SUA a aterizat pe aeroportul Vnukovo din capitala rusă și a fost condusă de reprezentantul președinției ruse, Kirill Dmitriev, pentru convorbiri la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin.

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Putin și-a exprimat aprecierea față de emisarii lui Trump

Președintele rus, vizibil încântat, și-a exprimat aprecierea și i-a urat „toate cele bune” omologului său american.

„Înainte de a începe discuția, aș aprecia să le transmit delegației toate cele bune și recunoștința mea pentru președintele Statelor Unite, domnul Trump”, a spus Putin.

Anterior, Donald Trump a declarat că cei doi emisari ai săi au un plan pe care pe care îl vor prezenta lui Vladimir Putin și lui Volodimir Zelenski.

„I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori extraordinari. Au făcut o treabă excelentă și i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem realiza ceva. Au la ei propunere pentru a pune capăt războiului. Și s-ar putea să existe șanse mari să reușim. Avem o idee pentru pace”, a declarat Donald Trump.

Cei doi emisari se vor deplasa mâine la Kiev pentru corvorbiri cu președintele ucrainean.

Atac în Ucraina după ce Putin a anunțat suspendarea operațiunii

Președintele rus a ordonat suspendarea pentru trei zile a atacurilor asupra Kievului, măsura urmând să intre în vigoare de la miezul nopții, în noaptea dintre sâmbătă și duminică.

Sâmbătă seară, un nou val de bombardamente puternice a avut loc asupra Ucrainei. Avioanele de luptă ale Poloniei au decolat, iar autoritățile poloneze au emis alerte pentru locuitorii din sud-estul țării, în regiunile Lublin și Podkarpackie, situate la frontiera cu Ucraina.

Sursa Video: Kremlin.ru

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