Prima pagină » Actualitate » Ce s-a întâmplat cu șoferul care a rupt balustrada podului de lângă Catedrala din Timișoara. Acuzații grave, după ce a produs ACCIDENTUL intenționat

10 aug. 2025, 16:24, Justiție
Informații de ultimă oră cu privire la șoferul care a produs intenţionat accidentul din centrul oraşului Timişoara, apoi a rupt balustrada unui pod peste Bega. Bărbatul a fost reţinut, fiind acuzat de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice, lovire sau alte violenţe.

”Din cercetările efectuate de poliţişti, sub coordonarea procurorului de caz, a reieşitşoferul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, pe podul Mihai Viteazul, ar fi acroşat cu intenţie autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani.

Faţă de acesta, s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore, în arestul Poliţiei, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe”, a transmis IPJ Timiș. 

Accidentul, pe Podul Mihai Viteazul din Timişoara, aflat în apropierea Catedralei Mitropolitane

Martorii spuneau că acesta ar fi fost rezultatul unei răfuieli între familiile de romi, potrivit News.ro. Una dintre maşini a pătruns pe contrasens, a lovit o altă maşină, oprindu-se, după ce a rupt balustrada podului. Mașina a fost la un pas să cadă în râul Bega.

Poliţiştii, dar şi jandarmii au intervenit de urgență, având în vedere faptul că pe pod s-au adunat mai mulţi bărbaţi de etnie romă. Într-una dintre maşini, poliţiştii au găsit și obiecte contondente. În urma accidentului, unul dintre şoferi şi un pieton au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.

Sursă foto: arhivă Gândul

