Gigi Becali, intrare de „roșu” după Csikszereda – FCSB 1-1: „Echipă de Divizia B! Am pierdut un an, e compromis! Adio, play-off!”

15 sept. 2025, 07:31, Actualitate
FCSB a scos doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, în deplasarea de la Miercurea Ciuc, meci la finalul căruia patronul „roș-albaștrilor” a avut o nouă ieșire extrem de dură la adresa echipei. Gigi Becali s-a declarat resemnat și convins că sezonul actual este, deja, unul ratat, deși abia s-au scurs 9 etape din Superliga.

Latifundiarul din Pipera i-a acuzat pe jucătorii pregătiți de Elias Charalambous de lipsă de atitudine și de implicare.

Becali: „Nu jucăm nimic”

„Am pierdut un an. De unde să mai intrăm în play-off?! Nu e vorba de puncte, e vorba că nu jucăm nimic”, a spus Becali după meci, la Digi Sport, vizibil afectat de prestația campioanei.

Mai departe, Gigi Becali și-a luat rând pe rând fotbaliștii și i-a criticat fără menajamente. De la Miculescu și Olaru până la Tănase, Bîrligea sau Cisotti, nimeni nu a scăpat de reproșuri.

„Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Cum să intri în play-off? Dacă nu se mișcă echipa în teren, cum să câștigi? Nu face echipa mișcare. Cum să câștigi dacă fundașul central dă chiflă fără să-l atace nimeni?! Nu ai cum să faci performanțe cu chestii de genul ăsta. Mă refer când a dat corner. Lor le e frică de minge.

Miculescu e jucător de meciuri tari, ca să câștige dueluri. Aici, ce să câștige? Era vorba să îi ia unu la unu. Dar, cum să dai bufa-bufa cu Csikszereda?! Le era frică să mai joace. Crezi că eu dau ordin la 1-0 cu Csikszereda să ne apărăm? La 2-0 dau ordin să pasăm mingea. Dar la 1-0 dau ordin să marcăm al doilea gol!

În prima repriză jucam 3 cu 7. Fotbalul nu se joacă 3 la 7. Venea Lixandru între fundașii centrali, iar la centru nu era nimeni, nu venea nimeni la primit. Acolo trebuia să fie Olaru, Tănase. Nu venea nimeni la primit.

Anul ăsta e pierdut. Avem 7 puncte, ei au 15 în play-off. E greu, pentru că nu joci. Te bat alea iar, se fac 10 puncte diferență”, a reacționat Becali.

Ce planuri are Gigi Becali pentru la iarnă

Nemulțumit de lot, patronul campioanei a anunțat că va interveni în iarnă, când se redeschide perioada de mercato – „În iarnă trebuie un fundaș central, deși Baba Alhasan mi-a plăcut extraordinar de mult. Poate și un mijlocaș, că fără Șut… Nici Lixandru nu a fost bine. Malcom a dat golul, apoi dădea pase greșite de 3 metri. Charalambous și MM au spus că Malcom e foarte bine. A dat gol, dar, după, mai joacă, mă, și fotbal!”.

Pe de altă, deși dezamăgit de prestația echipei, Becali încă își mai face planuri la titlu: „Dacă intrăm în play-off, ne batem la campionat, dar nu ai cum să intri, că nu joacă echipa nimic. Îl băgăm și pe Politic, nu stăm doar în Miculescu și Cisotti. Problema e fizică, dacă nu te arăți la joc. Nu vrei să alergi”.

Altfel, pentru a produce un șoc la FCSB, patronul ia în calcul să apară chiar la antrenamente: „Asta e echipă de Divizia B. Dacă se schimbă lucrurile, ne batem, dar cum să se schimbe dacă nu te miști pe teren? M-am gândit să merg la antrenament. Dacă nu joacă repede, opresc antrenamentul! Sau o să schimb în minutul 15. Care nu aleargă, îl schimb în minutul 15, 20. De Tănase îmi pare rău că l-am schimbat, că nu am avut posesie deloc.

Ia să îl bag pe Politic să-l văd și eu! De ce să-mi spuneți voi cum e Politic? Trebuie să-l văd eu”.

Pe finalul dialogului la Digi Sport, Becali s-a resemnat cu ideea că echipa sa riscă să rateze obiectivele.

„Credeam că, dacă am echipă tare și o mai întăresc cu 2-3 jucători, o fac mai tare. Dar de unde să știu că sunt saturați și nu le arde de fotbal? De unde să știu că Bîrligea nu dă un pas. El e cel mai bun, dar driblează continuu, nu dă pase. Bîrligea a fost superficial la gol. Dacă nu dai cu capul în minge, de ce mai mergi? El trebuia să dea cu capul. A sărit superficial.

Graovac primește mingea și o dă în corner fără să-l atace nimeni.

Olaru a întors mingea de 7 ori în careu, în loc să dea la poartă. Olaru aleargă, dar nu se arată la joc. Una e să te demarci, alta să te arăți la pas. El nu se arată la pas. El se demarcă, e inteligent, a avut ocazii. Dar nu vreau numai asta. Vreau să te arăți la pasă, să putem avea posesia.

Pantea cui să o dea? El și-a dat autogol, săracul, dar a jucat bine. Nu avea cui să paseze. Nu pune nimeni piciorul hotărât. Olaru urmărește adversarul. De ce să urmărești adversarul?

Tănase, la fel. Dacă bagi piciorul, bagă, dacă nu, nu. De asta l-am și scos. Pune piciorul la minge, nu în iarbă.

Thiam mi-a plăcut.

Sper la locul 7 și să jucăm barajul. Dacă voi ziceți că intrăm în play-off, nu îmi e teamă. În play-off se joacă pe 3 puncte, acolo ne batem dacă intrăm. În Cupă nu ar fi așa de ușor.

Poate echipa nu mai ascultă, că de asta mă gândesc să mă duc. Nu fac ce le cere antrenorul, nu fac posesie. Mă duc să le zic că au antrenor!”, a încheiat Becali.

