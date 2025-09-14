Prima pagină » Sport » Benfica, mesaj clar după ce a AFLAT de „româneasca” lui Gigi Becali. „Nu putem fi păcăliţi”

14 sept. 2025, 20:13, Sport
Gigi Becali a vrut să-l transfere pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, jucător deținut și de Benfica. Din suma de transfer jumătate trebuia să ajungă la clubul portughez, dar patronul FCSB a vrut să-i păcălească pe lusitani.

Mutarea ar fi fost un milion de euro și jumătate intrau în contul celor de la Benfica, însă Gigi Becali și oficialii de la FC Argeș ar fi vrut să declare că transferul e 400.000 de euro, iar portughezii ar fi luat 200.000 de euro. Restul până la un milion urmau să ajungă sub altă formă la argeșeni.

Benfica, mesaj clar după ce a aflat de „româneasca” care a fost aproape să se întâmple în cazul transferului lui Mario Tudose

„Noi l-am dus la Benfica pe Mario Tudose. Avea 16 ani jumate. Benfica are jumate din el. M-au şi chemat şi mi-au zis: «Vezi că noi urmărim toate emisiunile din România, unde se spune că se vor da bani separat de contract. Nu vrem să se facă chestia asta. L-am educat aici 2 ani. Am dat pe el 200.000 la 16 ani şi la 19 ani, când urma să îi facem următorul contract, l-am dat înapoi la Piteşti, dar avem jumătate din el. Să îşi vadă de treabă directorii de la Piteşti, pentru că noi o să știm exact cu ce bani va fi vândut. Nu putem fi păcăliţi».

A murit scouter-ul pe care îl aveam noi acolo, el ţinea legătura. S-a terminat contractul şi nu am mai ţinut legătura. Noi l-am ajutat mult pe jucător… bani, ghete, multe chestii din astea. Am avut grijă de el. Contractele se fac pe 2 ani, şi după se reînnoiesc.

E un jucător care a făcut 2 ani la Benfica. Nu ştiu ce va fi. L-au luat pentru că era înalt, juca la U16, venea la centrări. L-au cizelat 2 ani de zile acolo, cred că vorbeşte engleză sigur şi că a învăţat şi portugheză. La FCSB e greu să rezişti… Dacă debuta ca lumea şi făcea 2-3 meciuri, era cel mai bun… La Piteşti e altă treabă, la FCSB e mai greu!”, a spus Giovanni Becali, la Fanatik.

„Cu alte cuvinte, noi urma să facem aia românească. Noi să dăm milionul, dar să o facem românească. Adică, dai 400.000 pe transfer, Benfica ia 200.000, și încă 600.000 făceam una românească, un alt contract, un alt jucător, și-i păcăleam pe Benfica. Luau ei la Argeș 800.000, Benfica 200.000” explica Gigi Becali că ar fi fost îndemnat de cei de la FC Argeș.

Mediafax
