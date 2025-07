Vijelia de la Sinaia de zilele trecute, care a făcut prăpăd în stațiunea prahoveană, a fost un fenomen meteorologic extrem care s-a produs din cauza schimbărilor bruște de temperatură, iar vântul a prins viteze de peste 70 de kilometri la oră. Specialiști în meteorologie spun că astfel de fenomene pot avea loc oriunde în țară, iar unul dintre orașele cele mai vulnerabile în fața acestor vijelii atât de agresive este Bucureștiul, care are zeci de mii de copaci foarte șubrezi și care nu sunt toaletați. La această situație se adaugă și clădirile vechi, cu acoperișuri precare, dar și extrem de multe panouri publicitare lăsate de izbeliște și care se mai țin în două șuruburi. Ca atare, „o vijelie ca cea de la Sinaia ar fi un dezastru pentru București”, spun specialiști în administrație.

„Astfel de fenomene, precum cel de la Sinaia, se pot întâmpla oriunde în țara noastră având în vedere contextul sinoptic și ingredientele specifice necesare pentru producerea unor astfel de manifestări. Vorbim de două mase de aer termice cu caractere foarte diferite. O masă de aer foarte caldă, înlocuită de o masă de aer foarte rece. În acest context, vorbim de viteze care pot să treacă de 70-80 de kilometri pe oră. Dar am avut zilele trecute în vest, în Timiș, la Banloc, viteze mult mai mari, care au depășit 100 de kilometri pe oră”, a declarat pentru Gândul Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În București, pericolul cel mai mare în fața unei vijelii atât de agresive este reprezentant de arborii bătrâni. Mulți dintre ei abia mai stau „în picioare”.

Potrivit lui Sorin Chiriță, un alt pericol în București este dat și de acoperișurile multor clădiri.

„Pe de altă parte, Bucureștiul are mii de clădiri vechi, cu acoperișuri precare, ce se pot desprinde la vânt puternic. O altă problemă este reprezentată și de antenele GSM montate pe blocuri, pentru că nu se știe cât de bine sunt ancorate”, mai spune Sorin Chiriță.

La rândul său, Ștefan Dumitrașcu, arhitect-șef al Sectorului 3 în prezent și fost arhitect-șef al Capitalei spune că toaletarea copacilor trebuie să fie o urgență pentru administrația actuală.

„Toaletarea copacilor trebuie să fie o urgență în București. Este incredibil ca în 2025, într-o capitală europeană, să vedem copaci căzuți pe străzi, prin parcuri. O vijelie ca cea de la Sinaia, atât de agresivă, ar fi un dezastru pentru București. Și nu doar din punct de vedere al arborilor. Sunt probleme mari și cu mobilierul urban, dar mai ales din cauza panourilor publicitare, multe dintre ele lăsate de izbeliște”, explică Ștefan Dumitrașcu.

Arhitectul-șef al Sectorului 3 mai spune că de la an la an, Bucureștiul suferă tot mai mult din cauza vremii extreme.

„Capitala este un oraș meteodependent. Bucureștiul are probleme când e frig, pentru că nu este căldură. Are probleme când e gheață, când e caniculă, când ninge, sau când bate vântul. Nu așa funcționează un oraș stabil. Nu am mai pomenit astfel de situații. Am văzut vijelii și la Budapesta, de exemplu, dar nu se rup copacii”, conchide Ștefan Dumitrașcu.