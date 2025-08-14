Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare, pe 15 august. Mulți fac această CONFUZIE

Data de 15 august este una de mare sărbătoare, dar și de mare confuzie. Se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria, pe 15 august? În vreme ce unii pregătesc urările, alții îi pomenesc pe cei trecuți la cele veșnice, iar între religie și tradiție, se poate crea confuzie. Spre exemplu, anumite regiuni, în special în Moldova, 15 august este o zi de pomenire, nu de celebrare.

Creștinii ortodocși celebrează în fiecare an, pe data de 15 august, Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului, prăznuită fiind trecerea în neființă a Fecioarei Maria.

Adormirea Maicii Domnului stârnește în fiecare an adevărate polemici între credincioși: se spune sau nu „La mulți ani” de Sfânta Maria Mare? Dacă, în mod normal, sfinții din calendar sunt sărbătoriți în funcție de data la care au trecut în neființă, iată că în cazul Fecioarei Maria situația diferă, ea putând fi găsită în calendar atât cu data nașterii, 8 septembrie, cât și cu cea a morții, pe 15 August. Iar din această cauză, mulți oameni nu știu exact când este momentul să spună „La mulți ani” celor care poartă numele Sfintei Maria.

Cu alte cuvinte, pornind de la faptul că este vorba despre Adormirea Maicii Domnului, deci trecerea în neființă a Fecioarei Maria, se presupune că este un păcat dacă spui „La mulți ani” celor care poartă numele Sfintei Fecioare. Se zice că că de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului se pomenesc numai morții, iar ziua onomastică poate fi celebrate doar pe 8 septembrie, atunci când Biserica sărbătorește Nașterea Maicii Domnului. Însă totul depinde de regiune, pentru că tradiția diferă de la o zonă la alta.

Supersti ț ii ș i tradi ț ii de Sfânta Maria Mare

De Sfânta Maria Mare sunt legate unele tradiții și superstiții. Tradiția populară spune că în această zi Maica Domnului ne vizitează casele, motiv pentru care trebuie să lăsăm ușile și ferestrele deschise pentru a o primi. Nu se splă în această zi, pentru că vom avea ghinion toată viața, iar bărbații nu trebuie să se tundă, pentru că vor cheli. Amintim însă că, peste 2 milioane de români poartă numele sau derivate ale numelui Maria.

Ce nume române ș ti se s ă rb ă toresc pe 15 august

Numele de Marian este purtat de aproximativ 318.846 de români, iar în rândul femeilor, numele Maria este purtat de 1.475.575 de femei. Printre numele care se sărbătoresc de Sfânta Maria Mare se numără: Marina, Mariana, Marinela, Marieta, Mirabela, Mari, Meri, Maricica, Marița, Marusia, Măriuca, Maricica, Mia, Mioara, iar printre cele de bărbaţi se numără Marian, Marin, Marinică, Marinel, Marinuș.

Mesaje cre ș tine de Adormirea Maicii Domnului

„Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni”.

De Sfântă Maria, zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta toată bunătatea şi dragostea izvorâte dintr-o inima mare”.

Fie că Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire și prosperitate”.

Autorul recomandă:

Zile libere de Sfânta Maria 2025. Când pică sărbătoarea și cât durează minivacanța

Trafic de coșmar. Week-end sufocant la MARE de Sf Maria. Sute de mii de turiști vor aglomera plajele și șoselele