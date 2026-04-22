De la ce salariu în sus te poți considera „bogat" în România acum, în aprilie 2026

Pe măsură ce costul vieții continuă să crească și sunt tot mai mari diferențele între venituri, mulți vor să știe de la ce salariu în sus te poți considerat „bogat” în România. Datele actualizate și mai ales realitatea economică din marile orașe conturează câteva repere după care ne putem lua.

Hai să vedem cât trebuie să câștigi acum, în aprilie 2026, ca să te consideri „bogat” în România.

Ce înseamnă conceptul de „bogăție”

În esență, conceptul de „bogăție” rămâne unul subiectiv. Pentru unii, înseamnă siguranță financiară și lipsa grijilor zilnice, dar alți români spun că reprezintă libertatea de a face investiții majore sau de a susține un stil de viață luxos.

Totuși, atunci când raportăm veniturile la costul vieții din marile orașe, așa cum sunt Bucuresti și Cluj-Napoca, de exemplu, putem trasa niște praguri destul de clare.

Am împărțit această clasă superioară în două categorii și iată ce a rezultat.

Clasa medie superioară atinge câștiguri nete lunare cuprinse între 15.000 și 25.000 de lei. Pentru acești români, facturile curente, cumpărăturile zilnice sau ieșirile în oraș nu mai reprezintă o problemă. La asemenea venituri, își permit rate pentru un apartament modern într-o zonă bună a orașului, achiziția unei mașini noi (chiar și prin leasing) și concedii anuale de câteva mii de euro.

Cu toate acestea, deși sunt considerați „înstăriți”, stilul de viață al acestor români depinde în continuare de salariul încasat. O diminuare a veniturilor ar afecta rapid echilibrul financiar.

Care este pragul bogăției

Și aici intervine diferența față de adevărata „bogăție”. Delimitarea dintre cele două categorii apare odată cu veniturile care depășesc 35.000 de lei net pe lună. Vorbim, așadar, de salarii de 7000-8000 de euro.

În România anului 2026, aici se încadrează doar 1-2% % dintre salariați.

De ce acest prag? Explicația ține de raportul dintre venituri și cheltuieli. În marile orașe, costul vieții a crescut semnificativ. O chirie pentru un apartament cu două camere într-o zonă bună trece de 3000-3500 de lei lunar. La un câștig lunar de peste 35.000 de lei, aceste cheltuieli reprezintă sub 20% din buget.

Astfel, acești români rămân și cu bani pentru investiții, ceea ce le va aduce venituri suplimentare pe viitor.

Cu alte cuvinte, vedem că „bogăția” în sens economic nu se rezumă doar la salariu. Diferența esențială este dată de independența față de câștigul lunar net. Cei cu adevărat bogați nu depind exclusiv de salariu, ci au surse multiple din care fac bani: investiții, proprietăți sau afaceri care generează venit pasiv.

