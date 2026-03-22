Ce salarii au shaormarii de la Dristor Kebab, Băneasa, Socului Kebap și shaormeriile de cartier, acum, în 2026

Meseria de shaormar continuă să fie surprinzător de bine plătită în România, în contextul unei piețe a muncii în care cererea de personal din domeniul fast-food este ridicată.

În 2026, salariile în acest sector au crescut datorită competiției între lanțuri, scăderii șomajului și majorării prețurilor la alimente, transformând meseria într-o opțiune atractivă pentru tineri sau pentru cei care caută un loc de muncă stabil fără studii superioare.

Dristor Kebab: între 4.000 și 6.500+ lei

La Dristor Kebab, unul dintre cele mai cunoscute lanțuri din București, un shaormar debutant poate începe cu 4.000 de lei net, fără experiență anterioară. Angajații cu vechime și performanță ridicată ajung rapid la 6.000 de lei net, la care se adaugă tichete de masă și bonusuri de performanță, transformând locul de muncă într-o opțiune atractivă pe termen lung.

Shaormeria Băneasa: până la 7.500 de lei

Patronatul shaormeriei Băneasa a declarat public că un shaormar talentat poate ajunge la 1.500 de euro net pe lună, echivalentul a aproximativ 7.500 de lei. Plata este strâns legată de performanță, iar angajații care se remarcă prin viteza de lucru, atenția la clienți și eficiență pot obține venituri semnificativ peste media pieței.

Socului Kebap: salarii de 4.000 – 6.000 lei

Socului Kebap, cunoscută pentru volumul mare de muncă, oferă între 4.000 și 6.000 de lei net, salariul variind în funcție de experiență și de cantitatea de clienți deserviți zilnic. Bacșișul aici este unul dintre cele mai mari din sector, putând crește considerabil venitul lunar, mai ales în perioadele aglomerate.

Shaormerii de cartier: 3.500 – 5.000 lei

În locațiile mai mici sau de cartier, salariile pornesc de la 3.500 lei și pot ajunge la 5.000 lei, în funcție de vad și de zona în care se află shaormeria. În special în punctele de tranzit intens, cum ar fi gările sau piețele aglomerate, veniturile tind să fie mai mari, datorită fluxului constant de clienți și bacșișurile generoase.

Pentru shaormerii din zone cu trafic mare (gări, piețe, centre comerciale), bacșișul poate crește semnificativ venitul lunar, uneori chiar peste salariul fix. Pentru tineri sau persoane care caută un loc de muncă stabil fără studii superioare, meseria de shaormar poate fi o opțiune profitabilă, cu posibilitatea de a avansa rapid dacă performanța este ridicată.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

