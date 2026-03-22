Italienii sunt chemați la urne pentru un referendum care ar putea pune în pericol poziția lui Meloni. Ce presupune reforma judiciară cerută de premier

Italienii sunt chemați la urne duminică, 22 martie, și luni, 23 martie, pentru un referendum privind o reformă judiciară dorită de prim-ministrul Giorgia Meloni. Oponenții acesteia consideră însă ca acesta este o încălcare a independenței puterii judecătorești, relatează BFMTV.

Guvernul condus de Giorgia Meloni susține că această reformă constituțională este indispensabilă pentru a garanta imparțialitatea sistemului judiciar.
Într-un mesaj video publicat săptămâna aceasta, Giorgia Meloni a calificat acest lucru drept „o ocazie istorică de a face sistemul judiciar mai meritocratic, mai responsabil și mai eficient”.

Opoziția vede în aceasta o încercare de a controla magistrații și susțin că această reformă nu abordează problemele de fond, precum procesele prea lungi sau închisorile supraaglomerate.

Elly Schlein, președinta Partidului Democrat (centru-stânga), a denunțat un proiect de lege redactat defectuos și care „slăbește independența puterii judecătorești”.

Reforma vizează separarea carierelor judecătorilor și procurorilor și modifică funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), organismul care supraveghează toți magistrații și se ocupă de repartizări, mutări și promovări.

Un eșec al referendumului ar fi o lovitură dură pentru Giorgia Meloni, care conduce din octombrie 2022 un guvern de coaliție de o stabilitate neobișnuită. Ea a exclus însă categoric ideea de a demisiona în cazul unei înfrângeri.

Rezultatele sunt așteptate luni

Secțiile de votare se vor închide luni la ora 15:00, iar rezultatele sunt așteptate în aceeași zi. Ultimele sondaje indică faptul că cele două tabere sunt la egalitate.

Fostul prim-ministru conservator Silvio Berlusconi era cunoscut pentru conflictele sale cu justiția, pe care o acuza că este de stânga, dar Giorgia Meloni și miniștrii săi au criticat, de asemenea, în repetate rânduri deciziile pe care le consideră prea îngăduitoare, în special în materie de imigrație.

Opunându-se acestei reforme, peste 80% dintre membrii Asociației Naționale a Magistratilor Italieni (ANM) au participat la o grevă de o zi în februarie 2025.

În cadrul unei dezbateri publice de luna trecută, ministrul Justiției Carlo Nordio – a declarat că reforma ar permite să se pună capăt unui „mecanism par-mafiot” din cadrul sistemului judiciar.

Reforma ar împărți CSM în două consilii distincte: unul pentru judecători, celălalt pentru procurori, și s-ar crea o nouă instanță disciplinară compusă din 15 membri.

Trei membri ar fi numiți de președintele Republicii, alți trei ar fi aleși prin tragere la sorți dintr-o listă întocmită de Parlament, iar nouă ar fi aleși prin tragere la sorți dintre judecători și procurori.

