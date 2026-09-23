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În 1904, directoarea unei școli s-a întors din vacanța din China cu mai multe semințe ciudate, pe care le-a plantat. Ce a răsărit din pământ și ce s-a întâmplat acum, după 122 de ani

În 1904, directoarea unei școli s-a întors din vacanța din China cu mai multe semințe ciudate, pe care le-a plantat. Ce a răsărit din pământ și ce s-a întâmplat acum, după 122 de ani
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Povestea kiwi-ului din Noua Zeelandă datează din 1904, când Mary Sabel Fraser, directoarea unei școli, a adus agrișe chinezești acasă, din China. Ea i-a dat semințele fermierului Alexander Allison din Whanganui, care le-au plantat în anul 1905. Vița-de-vie a produs primele fructe în 1910, scrie Times of India.

Conform unui raport din februarie 2026 al Serviciul Agricol Extern al Departamentului Agriculturii al SUA, fructul a fost inițial cunoscut sub numele de „agrișă chinezească”, înainte ca exportatorii din Noua Zeelandă să îl redenumească „kiwi” în 1959, pentru piața Statelor Unite.

La mai mult de un secol după ce Fraser a adus semințele în Noua Zeelandă, țara a devenit cel mai mare exportator de kiwi din lume.

În 1904, Mary Isabel Fraser, directoarea unei școli, a adus semințe de agrișe chinezești din China și le-a dat unui fermier, care le-a plantat în apropiere de Whanganui, pe care un raport USDA l-a descris ca fiind începutul Noii Zeelande în istoria kiwi-ului. Planta a produs fructele în anul 1910.

Cam în aceeași perioadă, specia era, de asemenea, testată ca cultură comercială în Regatul Unit și Statele Unite, dar aceste încercări au fost în mare parte nereușite în producerea de fructului. Raportul spune că vița de kiwi crește cel mai bine în medii fără îngheț. Semințele lui Fraser au devenit punctul de plecare pentru export.

Fructul cultivat din semințele lui Fraser era cunoscut inițial sub numele de agrișă chinezească.
În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, trupele americane staționate în Noua Zeelandă a dezvoltat un gust pentru fruct, ceea ce a contribuit la creșterea interesului pentru acesta. În 1959, exportatorii din Noua Zeelandă l-au redenumit „kiwifruit” pentru pentru piața Statelor Unite.

Conform raportului USDA, noul nume a ajutat la evitarea asocierii cu Războiul Rece și o examinare sporită a problemelor legate de termenul agrișe chinezești. Numele este derivat de la kiwi, planta națională a Noii Zeelande. Fructul a devenit ulterior o recoltă importantă de export. Noua Zeelandă este acum al doilea cel mai mare producător de kiwi din lume și reprezintă peste 65% din exporturile globale de kiwi.

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