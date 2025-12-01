Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme

Salariile șoferilor de TIR diferă semnificativ de la o țară la alta, iar ele depind de experiența șoferilor, tipul de transport efectuat, reglementările fiscale și aplicarea Pachetului de Mobilitate al Uniunii Europene. În 2025, diferențele salariale sunt vizibile atât între statele membre, cât și în cadrul aceluiași stat, în funcție de companii și rutele operate.

În România, salariile șoferilor de TIR variază în funcție de tipul curselor. Pentru traseele interne, veniturile nete pornesc de la aproximativ 5.000 de lei pe lună, însă pentru cursele internaționale remunerațiile pot ajunge și la 15.000 de lei net, echivalentul a 3.000 de euro.

Diferențele salariale pentru șoferii de TIR din românia, față de cei din afară

Nivelul salarial este influențat de mai multe criterii cum ar fi experiența acumulată și certificările suplimentare, mai exact, cele necesare pentru transportul ADR. De asemenea, cursele externe sunt remunerate mai bine datorită legislației europene, care obligă companiile să respecte nivelul salariului minim al țării în care se desfășoară activitatea.

În Franța, nivelul salarial este reglementat strict prin legislația locală și prin aplicarea Pachetului de Mobilitate. Salariul brut pentru un șofer începător se situează în jurul valorii de 1.700 de euro pe lună, iar pentru un șofer cu peste zece ani de experiență poate ajunge la 2.400 de euro brut. În practică, venitul net al șoferilor experimentați, incluzând diurnele și bonusurile, poate varia între 2.500 și 3.500 de euro.

Șoferii din Germania sunt plătiți cu salarii brute cuprinse între 2.400 și 3.500 de euro lunar, nivelul net fiind influențat de clasa fiscală și de diurnele neimpozabile. Venitul net al unui șofer angajat de o firmă germană se situează între 2.500 și 3.800 de euro. Transporturile specializate și experiența determină majorări salariale semnificative, în timp ce diferențele regionale dintre vestul și estul țării continuă să influențeze nivelul de remunerare.

În Spania, salariul mediu brut anual pentru șoferii de TIR este cuprins între 32.000 și 35.000 de euro. Venitul net lunar variază în general între 2.000 și 3.000 de euro, însă poate depăși acest nivel în cazul curselor internaționale sau al transporturilor speciale. Șoferii aflați la început de carieră câștigă în jur de 24.000 de euro brut anual, în timp ce cei cu peste opt ani de experiență pot trece pragul de 39.000 de euro.

Italia oferă venituri nete situate în general între 2.500 și 3.500 de euro pe lună, salariul crescând în funcție de vechime și de categoria profesională. O parte importantă din venituri provine din indemnizațiile neimpozabile acordate pentru cursele efectuate.

În Olanda, șoferii câștigă între 2.150 și 3.500 de euro net lunar, cu mențiunea că multe companii oferă plata săptămânală. Un șofer poate primi între 600 și 900 de euro pe săptămână, iar tarifele orare se situează între 16 și 18 euro net.

Recomandările autorului: