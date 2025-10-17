Prima pagină » Actualitate » Ce salariu poți să primești ca electrician în Germania. 4.000 de euro net, plus alte beneficii

17 oct. 2025, 12:25, Actualitate
Ce salariu primește un electrician român în Italia. Are cazare și mâncare gratuite! / Sursa foto: Pixabay

Job de vis în Germania, disponibil pentru orice român dispus să lucreze pe postul de electrician. Salariul poate să ajungă la 4.000 de euro net pe lună.

Germania reprezintă una dintre țările unde lucrează numeroși români, atractivitatea din punct de vedere al ofertelor de pe piața muncii rămâne activă. Ofertele de muncă sunt atât pentru personalul specializat, cât și pentru muncitori necalificați.

Cât poți să câștigi ca electrician în Germania

Una dintre meseriile cele mai căutate este cea de electrician. Potrivit unui anunț publicat pe o platformă de recrutare, o companie din acea țară caută să angajeze electricieni de echipamente industriale.

Beneficiile oferite de companie conturează jobul de vis pentru cei dispuși să lucreze în Germania. Astfel, salariul oferit este de 3.000-4.000 de euro net. Plata este una uriașă în raport cu cât primește, în medie, un electrician în România, puțin peste 5.000 de lei.

Pe lângă salariul super-atractiv, compania din Germania oferă și alte beneficii celor care vor fi angajați, mai exact cazare și transport gratuite.

Cei care vor să ocupe unul dintre posturile disponibile trebuie să știe că angajatorul cere să fie îndeplinite mai multe condiții.

Condiții pentru a obține un post de electrician plătit cu 4.000 de euro în Germania

  • Limba germană la nivel mediu – obligatoriu
  • Experiență de minim 3 ani – obligatoriu
  • Diploma de calificare – preferabil
  • Permis de conducere cat.B – constituie un avantaj
  • Capacitatea de a citi planul / schemele electrice/mecanice
  • Capacitate de organizare și planificare a activităților singur
  • Personalitate dinamică, comunicativă, organizată
  • Loialitate și confidențialitate

În anunțul ofertei de job se mai precizează că persoanele care vor fi angajate vor avea contract de muncă pe perioadă nedeterminată, concedii conform legislației și bonusuri de performanță.

