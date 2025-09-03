Livrator asiatic pe scuter, înconjurat de trei bărbaţi nervoşi. De la ce a pornit totul

Un proiect de lege care pedepsește atacurile xenofobe şi rasiste a fost depus în Parlament, în contextul în care mai mulţi muncitori asiatici au fost agresaţi. Potrivit unor noi imagini, un curier a fost implicat într-un scandal cu mai mulți tineri, în mijlocul unei străzi, în București.

Se pare că un livrator pe scuter a fost înconjurat de trei bărbați nervoși, în București. Curierul asiatic gesticulează intens, semn că îi este greu să se înțeleagă cu cei care îi reproşează ceva.

„Incidentul a avut loc în această zonă din sectorul 3, în apropierea unei parcări de reședință. Potrivit martorilor, spiritele s-au încins după ce livratorul ar fi ieșit de pe o stradă laterală și i-ar fi tăiat calea șoferului” a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Livratorul strain îi întreabă în repetate rânduri de ce l-au oprit, însă conflictul care părea că escaladează se stinge în cele din urmă.

De precizat este că, peste 100.000 de muncitori din afara Uniunii Europene lucrau legal în România la sfârşitul anului trecut, cu aproape 50% mai mulţi decât în 2023. Localnici din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh, Turcia, ei au fost angajaţi în mai multe industrii ca să acopere deficitul de forță de muncă și pentru a câştiga mai mulţi bani decât în ţările lor de baștină. Violenţele asupra lor, sunt, însă, recente.

Amintim că, săptămâna trecută, un curier din Bangladesh a fost bătut fără motiv de un tânăr la Bucureşti.

