Prima pagină » Actualitate » Livrator asiatic pe scuter, înconjurat de trei bărbaţi nervoşi. De la ce a pornit totul

Livrator asiatic pe scuter, înconjurat de trei bărbaţi nervoşi. De la ce a pornit totul

03 sept. 2025, 22:48, Actualitate
Livrator asiatic pe scuter, înconjurat de trei bărbaţi nervoşi. De la ce a pornit totul
sursa foto: captura video Observator

Un proiect de lege care pedepsește atacurile xenofobe şi rasiste a fost depus în Parlament, în contextul în care mai mulţi muncitori asiatici au fost agresaţi. Potrivit unor noi imagini, un curier a fost implicat într-un scandal cu mai mulți tineri, în mijlocul unei străzi, în București.

Se pare că un livrator pe scuter a fost înconjurat de trei bărbați nervoși, în București. Curierul asiatic gesticulează intens, semn îi este greu să se înțeleagă cu cei care îi reproşează ceva.

Incidentul a avut loc în această zonă din sectorul 3, în apropierea unei parcări de reședință. Potrivit martorilor, spiritele s-au încins după ce livratorul ar fi ieșit de pe o stradă laterală și i-ar fi tăiat calea șoferului” a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Livratorul strain îi întreabă în repetate rânduri de ce l-au oprit, însă conflictul care părea escaladează se stinge în cele din urmă.

De precizat este că, peste 100.000 de muncitori din afara Uniunii Europene lucrau legal în România la sfârşitul anului trecut, cu aproape 50% mai mulţi decât în 2023. Localnici din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh, Turcia, ei au fost angajaţi în mai multe industrii ca să acopere deficitul de forță de muncă și pentru a câştiga mai mulţi bani decât în ţările lor de baștină. Violenţele asupra lor, sunt, însă, recente.

Amintim că, săptămâna trecută, un curier din Bangladesh a fost bătut fără motiv de un tânăr la Bucureşti.

Autorul recomandă:

Acest livrator nepalez s-a rătăcit în București, în timp ce ducea comanda. Cum a reacționat o bucureșteancă, pe care a întrebat-o unde e adresa

Un livrator nepalez, luat la bătaie în plină stradă, în București: Mergi în țara ta!”. Ce s-a întâmplat imediat cu atacatorul

Citește și

ACTUALITATE Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. Reacția OFICIALĂ, după ce sindicaliştii au reclamat condițiile din sediile instituției
22:32
Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. Reacția OFICIALĂ, după ce sindicaliştii au reclamat condițiile din sediile instituției
ACTUALITATE Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece persoane au ajuns la Urgență. Măsurile cerute de sindicatul Europol
22:11
Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei: zece persoane au ajuns la Urgență. Măsurile cerute de sindicatul Europol
ACTUALITATE Carnea de porc, în topul preferințelor românilor. Se consumă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an, pe cap de locuitor
21:52
Carnea de porc, în topul preferințelor românilor. Se consumă peste 38 de kilograme de carne de porc pe an, pe cap de locuitor
ACTUALITATE Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat: sunt 15 morți și 18 răniți: „Lisabona este în doliu”
21:38
Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat: sunt 15 morți și 18 răniți: „Lisabona este în doliu”
ACTUALITATE Ce se întâmplă dacă pui SARE pe buretele de vase. Rezultatul te scapă de o mare problemă
21:23
Ce se întâmplă dacă pui SARE pe buretele de vase. Rezultatul te scapă de o mare problemă
ACTUALITATE Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026: Cât durează vacanța românilor
20:57
Zile libere de Crăciun 2025 și Revelion 2026: Cât durează vacanța românilor
Mediafax
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
Digi24
Demonstrația de forță a Chinei care pune Occidentul în șah: ce va face Donald Trump?
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Vladimir Putin a făcut anunțul: 'Dacă Zelenski este pregătit, să vină'
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
Livrator asiatic, încolţit de trei bărbaţi, după un incident în traficul din Bucureşti
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Primele declarații ale directoarei creșei din Timișoara, unde un băiețel de un an și jumătate a murit înecat: „A fost ultima oară când l-am văzut”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Reintroducerea serviciului militar. Anunț pentru tinerii născuți după 2008. Cererea pe care o vor putea depune
Evz.ro
Putin și Xi caută nemurirea prin transplanturi. Discuție secretă, dezvăluită
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ