16 ian. 2026, 21:26, Actualitate
Primarii vor putea executa silit indemnizațiile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Care e condiția, să nu se întâmple acest lucru
Toate primăriile din România vor putea executa silit, începând cu acest an, indemnizațiile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și venitul minim de incluziune, dacă au restanțe la plata taxelor și impozitelor locale.

Măsura este inclusă în al treilea pachet propus de guvern, care vizează reforma administrației, notează jurnalgiurgiuvean.ro.

Autoritățile locale vor reține, astfel, lunar sume direct din ajutoarele sociale, pe baza titlurilor executorii emise de organele fiscale locale. Ulterior, banii reținuți vor fi virați în bugetele primăriilor, în termen de 10 zile lucrătoare. Executarea silită va fi suspendată imediat după ce beneficiarii își vor achita datoriile.

Măsura vizează persoanele cu handicap grav care au optat pentru indemnizația de asistent personal sau de însoțitor, părinți sau reprezentanți legali ai copiilor cu handicap grav, dar și familiile sau persoanele singure care beneficiază de venit minim de incluziune.

Indemnizația asistentului personal este egală cu salariul minim net pe economie și ajunge în prezent la 2.574 de lei lunar, mai scrie sursa citată.

În cazul venitului minim de incluziune, sumele sunt semnificativ mai mici: de la 346 de lei pe lună per membru de familie, până la 504 lei pentru persoanele singure de peste 65 de ani, sau maximum 879 de lei pe membru de familie pentru sprijinul acordat familiilor cu copii.

