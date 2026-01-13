Prima pagină » EXCLUSIV » Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut

Pacientă internată la spitalul de psihiatrie de la Bălăceanca, torturată de personalul medical. Un asistent a fost reținut

Un asistent medical a fost reținut de anchetatorii ilfoveni după ce, împreună cu o colegă de serviciu, ar fi torturat una dintre paciente. Victima ar fi fost lovită cu sălbăticie pe motiv că nu ar fi ascultat dispozițiile cadrelor medicale.

Conducerea Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”, din localitatea ilfoveană Bălăceanca, a anunțat procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu cu privire la faptul că, în noaptea de 4 ianuarie, o pacientă ar fi fost bătută de un membru al personalului medical.

Victima, ținută și lovită cu pumnii

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că, la rândul lor, procurorii au notificat Poliția Ilfov. Sursele citate au precizat că anchetatorii au descins la spital, unde ar fi stabilit că o pacientă în vârstă de 30 de ani fusese bătută de un asistent medical de 57 de ani.

În urma audierilor, judiciariștii ar fi stabilit că angajatul unității medicale s-ar fi enervat după ce femeia bolnavă nu l-ar fi ascultat.

În aceste condiții, victima ar fi fost ținută de o soră medicală, iar asistentul ar fi lovit-o cu pumnii peste față, în mod repetat.

Asistentul agresor a fost arestat la domiciliu

Sursele Gândul au precizat că polițiștii care au ajuns la spital au întrebat-o pe victimă, care avea răni vizibile, dacă dorește emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Inițial, aceasta a refuzat, însă, ulterior, a decis să depună plângere.

Confirm anchetatorilor, la data de 9 ianuarie, asistentul medical Daniel Nicolae a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost adus în fața instanței Judecătoriei Cornetu cu propunere de arestare preventivă, însă magistrații au decis să-l plaseze doar în arest la domiciliu.

În iunie 2015, un tânăr în vârstă de 25 de ani a murit la Căminul de Recuperare Psihiatrică Bălăceanca, după ce a fost internat în zona de izolare alături de un pacient agresiv.

Acesta a fost găsit inconştient de către infirmieri şi a fost transferat la Spitalul „Bagdasar”, din Capitală, însă, în ciuda eforturilor făcute de medici, a murit după numai câteva zile.

