Ce scriu tabloidele lumii despre summit-ul dintre Trump și Putin: „Pacea e în mâinile lor”

Despre război și pace se discută, în aceste momente, la summit-ul din Alaska, dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Tabloidele lumii titrează, pe prima pagină, despre întâlnirea istorică dintre cei doi lideri mondiali. Potrivit ultimelor informații, întâlnirea dintre cei doi președinți de stat s-ar fi încheiat.

Tabloidul Daily Mail are următorul titlu pe prima pagină: „Soarta Ucrainei e în mâinile lor”. Daily Mirror titrează: „Ne rugăm pentru pace”, The Daily Telegraph scrie: „Cizme britanice pe teren în Ucraina la o săptămână după un armistițiu”, The Saturday Times notează: „Pacea în mâinile lor”, iar Daily Star scrie: „E timpul pentru pace”.

Și Casa Albă a postat un mesaj, cu puțin timp în urmă:

„Urmărind pacea la Summit-ul istoric, cu Donald Trump și președintele Vladimir Putin în Alaska”. În numai o oră de la postarea respectivă, internauții au trimis mii de mesaje, semn că situația prezintă un interes crucial pentru omenire.

Autorul recomandă:

Războiul mut dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce ascund GESTURILE celor mai puternici oameni ai planetei