Ce se află în spatele TIR-urilor care conțin materiale cu potențial militar și care au fost blocate în vama Albița? Camioanele respective sunt încărcate cu țesătură din fibră de sticlă și provin de la o uzină din Tiraspol. Există suspiciuni asupra produselor transportate, iar reprezentanții uzinei au transmis o poziție oficială, scrie Ziarul de Iași.

Apar noi informații în spațiul public legat de TIR-urile care conțin materiale cu potențial militar. Este vorba despre mai multe camioane care au fost blocate în vama Albița și asupra cărora pendulează un val de suspiciuni. Încărcăturile cu țesătură din fibră de sticlă provin de la o uzină din Tiraspol.

Ce se află în spatele TIR-urilor care conțin materiale cu potențial militar și care au fost blocate în vama Albița

Despre această uzină scria presa de la Chișinău că și-a oprit producția încă din septembrie 2024 și că „muncitorii au fost trimiși în inactivitate”. Autoritățile moldovene nu au mai acordat întreprinderii permisiunea de a-și exporta produsele, dar acest aspect ar fi avut loc, în continuare.

Reprezentanții uzinei din Tiraspol, Satî Factory Moldavizolit, au oferit o poziție oficială, după informațiile apărute în presă. Aceștia dezmint că ar produce sau că ar livra echipamente cu destinație militară. De asemenea, reprezentanții au explicat că exporturile care provin de la uzina lor nu ar necesita o licență. În schimb, necesită autorizații. Totodată, directorul general al companiei a transmis că sunt efectuate livrări exclusiv către anumite zone de pe glob, din august 2023.

„Din august 2023, compania efectuează livrări exclusiv către Ucraina, India și țări ale Uniunii Europene, în conformitate cu legislația în vigoare”, transmite directorul general al companiei din Tiraspol.

În schimb, informațiile ar căpăta o altă nuanță, după ce reporterii au analizat un document furnizat de „Zona de Securitate” din Republica Moldova. Compania nu ar fi avut posibilitatea să facă exporturi în Rusia. Ar fi existat multiple solicitări pentru autorizații pentru exporturi considerate strategice și cu dublă destinație, tocmai către Federația Rusă.

Citește mai mult pe Ziarul de Iași.

Sursă foto: Shutterstock