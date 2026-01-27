Ce se întâmplă în corpul tău, dacă dormi 45 de minute după-amiază. Ce arată un studiu

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă în corpul tău, dacă dormi 45 de minute după-amiază? Cercetătorii au efectuat un studiu pentru a descoperi ce beneficii aduce sănătății dormitul sub o oră, după-amiază. Potrivit experților, creativitate este stimulată, iar siesta poate să îmbunătățească abilitățile parnetale și să crească bucuria.

Siesta sau somnul de după-amiază poate să aducă o serie de beneficii sănătății. Noi cercetări au adus în atenție modul în care funcționează creierul, după nici 45 de minute de dormit după-amiază. Datele arată că funcțiile cognitive se îmbunătățesc, iar persoana în cauză poate fi mai creativă. Alte studii au arătat că o siestă poate fi energizantă și poate preveni micșorarea creierului, arată MEDIAFAX.

Siestă de 45 de minute aduce beneficii organismului

Conform unui studiu publicat în Revista NeuroImage, creierul se poate recupera, iar capacitatea de învățare poate fi îmbunătățită, în cazul persoanei care își face siesta. Conexiunile sinaptice din creier se recuperează după cele 45 de minute dormite, ceea ce poate însemna o învățare mai rapidă, apoi.

Totuși, problemele ocazionale de somn nu duc automat o scădere a performanței, spun cercetătorii.

„Un pui de somn scurt, de până la aproximativ 20 de minute, în timpul perioadei de siestă a zilei (între 13:00 și 15:00), poate fi util pentru îmbunătățirea cognitivității și a stării de veghe. Orice durată mai lungă poate declanșa inerția somnului, dorința creierului de a continua să doarmă”, a declarat dr. Thomas Michael Kilkenny, directorul Institutului de Medicină a Somnului de la Spitalul Universitar Northwell Staten Island, pentru The NY Post.

De asemenea, somnul mai lung poate duce la un indice de masă corporală mai mare, precum și la o tensiune arterială mai ridicată. Ora mesei și ora de culcare pot fi afectate (amânare). Alți experți susțin că patul nu ar fi potrivit, dacă vrei să îți faci siesta, ci canapeaua. Scopul este simplu: nu este încurajat somnul prea lung.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ