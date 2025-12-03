Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an

În ultimele 12 luni, românii au rămas fideli preparatelor tradiționale, comenzile de mici și ciorbe fiind în topul preferințelor de 1 Mai și 1 Decembrie. București, Constanța, Brașov, Iași și Cluj-Napoca conduc la numărul de comenzi, iar valoarea acelora care include preparate tradiționale ajunge la mii de lei, reiese dintr-o analiză realizată de o firmă care se ocupă cu livrarea de mâncare la domiciliu.

Pe 1 decembrie 2025, România s-a situat pe locul al treilea în rețeaua firmei de livrare la comenzile de la supermarketuri și magazine specializate.

De 1 Decembrie, românii au sărbătorit cu mici, ciorbă de burtă și comenzi record de preparate tradiționale.

Micii și ciorbele domină comenzile de preparate tradiționale ale firmei, în ultimele 12 luni.

București, Constanța, Brașov, Iași și Cluj-Napoca, orașe campioane la comenzi de preparate tradiționale.

Un român a comandat produse tradiționale în valoare de peste 7.300 de lei.

Micul românesc rămâne vedeta livrărilor, urmat de ciorba de burtă. În topul preferințelor intră și ciorba de perișoare, ciorba de văcuță și ciorba de legume, semn că românii caută constant feluri calde, consistente și familiare, indiferent de sezon.

La nivel de orașe, în ultimul an bucureștenii au comandat cele mai multe preparate tradiționale și de tip grill, urmați de locuitorii din Constanța, Brașov, Iași, Pitești și Cluj-Napoca, se mai arată în sondajul firmei.

Preparate vedetă comandate de Ziua României: micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole

De Ziua Națională, românii au confirmat încă o dată preferința pentru gusturile autentice. În categoria tradițional și grill, cele mai comandate preparate pe 1 decembrie au fost micii, ciorba de burtă și iahnia de fasole.

Conform datelor firmei, ziua de 1 Decembrie a avut două vârfuri de trafic: ora 12:00 și ora 18:00. Minutul de aur a fost înregistrat la 18:12, atunci când s-au plasat cele mai multe comenzi pe minut în întreaga zi.

Este momentul în care mulți români s-au așezat la masă sau au comandat „al doilea fel”, după o zi întreagă de sărbătoare.

Și valoarea unor comenzi arată apetitul serios pentru mâncarea românească. Cea mai mare comandă de 1 Decembrie, din categoria de preparate tradiționale a fost plasată de un utilizator din București și a avut o valoare de aproximativ 1.900 de lei, conținând exclusiv mici și cartofi prăjiți.

Rapăortat la întregul an, Ziua Muncii a fost, culinar, și Ziua Micului. Pe 1 mai 2025, s-au înregistrat cele mai multe comenzi de preparate tradiționale în aplicație, semn că românii au transformat grătarul clasic de 1 Mai într-un grătar livrat acasă sau la locul de relaxare, cu mai puțin timp petrecut la cumpărături și mai mult timp petrecut cu prietenii și familia.

La nivel de comportament recurent, intervalul de vârf pentru preparatele tradiționale este ora 12:00, când mulți utilizatori aleg pentru pauza de prânz ciorbă sau feluri principale consistente. Zilele cu cele mai multe comenzi pentru această categorie sunt miercurea, joia și vinerea.

Românii preferă papanaşii de Valentine’s Day

Printre datele surprinzătoare se numără comenzile celui mai mare fan al deserturilor tradiționale din aplicație. Un utilizator din Sibiu a comandat, în ultimele 12 luni, nu mai puțin de 394 de porții de papanași. Vârful absolut pentru acest desert a fost înregistrat în februarie 2025, cu o zi record pe 14 februarie.

Cea mai mare comandă din întreaga categorie de preparate tradiționale, în ultimele 12 luni, a depășit valoarea de 7.300 de lei. Aceasta a fost plasată de un utilizator din București și a inclus, printre altele, porții de mici, cârnați, mămăligă, cartofi la cuptor și ciolan afumat.

România, locul al treilea la cererea pentru comenzile de produse livrate foarte rapid de la supermarketuri și magazine specializate

Ziua Națională nu a însemnat doar mâncare tradițională. În afara categoriei de preparate românești, românii au comandat masiv și de la restaurante de tip fast-food, în special burgeri de pui, cheeseburgeri și hamburgeri clasici. În ceea ce privește comenzile de la supermarketuri, apa și bananele au fost printre cele mai frecvente produse livrate pe 1 Decembrie.

Pe 1 decembrie 2025, România s-a situat pe locul al treilea în rețeaua globală a firmei de livrare în ceea ce privește cererea pentru produse de la supermarketuri și magazine specializate, imediat după Spania și Polonia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ultima „fiță” în Oltenia. Fasolea cu ciolan pe bază de voucher de Ziua Națională a României. Costurile celor peste 3000 de porții

Fasole cu ciolan, rețetă tradițională de 1 Decembrie. Ingredientele speciale din rețeta lui Radu Anton Roman, pentru un gust autentic