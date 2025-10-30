Ţigările electronice par a avea un efect calmant asupra primarului din Suceava, Vasile Rîmbu, din moment ce nu se desparte de ele nici măcar la şedinţele de consiliu local.

Vasile Rîmbu a câştigat alegerile locale în 2024 cu promisiunea „Facem Suceava bine”, deşi pare că se disociază de obiectivul setat pentru oraşul pe care-l conduce. Primarul pare să se bucure suspect de mult de viciul său: ţigările electronice.

Râmbu a fost surprins, la una dintre şedinţele de consiliu, relaxându-se în timp ce trăgea cu sete din ţigara electronică şi elibera fum, părând că nu doar spiritele s-au încins, ci și tutunul din dispozitiv.

În video se poate vedea cum primarul Rîmbu încearcă să calmeze spiritele între consilierii de culori politice diferite, în timp ce trage din ţigară, cu gândurile departe de sala de şedinţă.

Potrivit legii, fumatul nu are ce să caute în incinta unei instituţii publice, cu atât mai puțin într-o şedinţă de consiliu, în ciuda spiritelor încinse.

„(1) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise. (2) Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: a)să fie construite astfel încât să deservească doar fumatul şi să nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise; b)să fie ventilate corespunzător, astfel încât nivelul noxelor să fie sub nivelurile maxime admise. (3) De la prevederile alin. (1) fac excepţie barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară, dacă îndeplinesc condiţiile alin. (2) lit. b). (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor şi altor spaţii publice cu destinaţie similară, al căror proprietar sau manager stabileşte şi afişează avertismentul: „În această unitate fumatul este interzis”, după cum reiese din textul de lege.

Potrivit legii, chiar şi fumatul din ţigări electronice este interzis în spaţiile publice închise, cum ar fi gări, spitale, şcoli, teatre sau cinematografe, biserici şi alte instituţii publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.

Anumite reguli locale pot interzice fumatul de ţigări electronice chiar şi în apropierea locurilor de joacă.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că fumatul este responsabil pentru aproximativ 8 milioane de decese pe an la nivel global. Dacă în cazul fumatului convenţional, zeci de ani de studii clinice şi cercetări au confirmat gradul ridicat de pericol pe care fumatul îl are asupra sănătătii, în cazul utilizării ţigărilor electronice riscurile pentru sănătate sunt încă în curs de investigare.