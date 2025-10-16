Uniunea Europeană are în vedere interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, într-un efort de reducere a consumului de tutun.

De asemenea, se analizează interzicerea vânzării de țigări în magazine, benzinării și chioșcuri, scrie Daily Mail.

Un proiect de lege, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, va fi discutat la o reuniune a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din noiembrie. Proiectul de rezoluție citează un raport al unui grup de studiu al OMS „privind reglementarea produselor din tutun”, care „recomandă în mod explicit interzicerea filtrelor pentru a reduce atractivitatea țigărilor”.

„O interdicție privind fabricarea, importul, distribuția și vânzarea de țigări cu filtru ar aduce o contribuție importantă la reducerea consumului de tutun”, se mai prevede în proiectul de lege.

Interdicția țigărilor electronice este, de asemenea, o „opțiune suplimentară de reglementare”, deoarece UE urmărește să protejeze mediul și sănătatea oamenilor. Propunerea a fost discutată pentru prima dată în cadrul Grupului de lucru pentru sănătate publică, din cadrul Consiliului UE, pe 9 octombrie și va fi examinată la conferința OMS de la Geneva, care va avea loc luna viitoare.

Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, susține și ea restricțiile, analizând o posibilă interdicție „bazată pe generații”, care ar interzice vânzarea de produse din tutun oricărei persoane născute după un anumit an.

Directiva ar putea afecta chiar și unii politicieni

O astfel de politică a fost introdusă în Noua Zeelandă de către un guvern anterior și interzicea oricărei persoane născute după ianuarie 2009 să cumpere țigări legal. Ulterior, a fost anulată. Proiectul de lege ar putea să îi afecteze și pe unii politicieni. În Italia, prim-ministrul Giorgia Meloni a declarat, acum doar câteva zile, că probabil ar ucide pe cineva dacă ar trebui să renunțe la țigări.

Recep Tayyip Erdogan, președintele turc, care a promis că va face din Turcia o țară fără fumat, a criticat-o pe Meloni ​​cu privire la obiceiul ei la summitul de pace privind, desfășurat luni în Egipt. „Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să te lași de fumat”, i-a spus el premierului Meloni.

„Știu, știu. Dar nu vreau să ucid pe nimeni”, a glumit Meloni.

Țările UE au în prezent reguli diferite privind restricțiile privind fumatul, Danemarca, Finlanda, Italia și Suedia fiind descrise ca având o respectare „foarte bună” a legilor anti-fumat de către Parteneriatul Fără Fumat, un grup de organizații europene.

În acest timp, Bulgaria și Grecia au un nivel „slab” de respectare a legilor privind fumatul, potrivit aceluiași grup.

Sursa foto: Colaj GÂNDUL