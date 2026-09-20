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Minivacanță la mai puțin de o lună de la începerea școlii. Elevii au trei zile consecutive libere. Când începe prima vacanță din anul școlar 2026-2027

Elena Popescu
Minivacanță la mai puțin de o lună de la începerea școlii. Elevii au trei zile consecutive libere. Când începe prima vacanță din anul școlar 2026-2027
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 La mai puțin de o lună de la începerea anului școlar, elevii și preșcolarii vor avea parte de trei zile consecutive fără cursuri. Luni, 5 octombrie, de Ziua internațională a educației, nu se fac ore, astfel că ziua liberă se leagă de weekendul 3-4 octombrie. 

Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, stabilită prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, în data de 5 octombrie – Ziua internațională a educației – nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar.

În 2026, 5 octombrie cade într-o zi de luni. Prin urmare, elevii vor avea trei zile consecutive libere: sâmbătă, duminică și luni. Cursurile vor fi reluate marți, 6 octombrie.

De ce nu se fac cursuri pe 5 octombrie

Ziua de 5 octombrie este prevăzută distinct în ordinul care stabilește structura anului școlar. „În ziua de 5 octombrie – Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”, se precizează în document.

Pauza nu este considerată oficial o vacanță școlară. Pentru că în 2026 Ziua internațională a educației cade însă într-o zi de luni, elevii beneficiază practic de o minivacanță de trei zile.

Ziua internațională a educației este dedicată rolului profesorilor și importanței educației, fiind totodată un moment în care este readusă în atenție necesitatea accesului la educație și contribuția cadrelor didactice la formarea copiilor și tinerilor.

Când începe prima vacanță a elevilor

După ziua liberă din 5 octombrie, elevii nu vor avea foarte mult de așteptat până la prima vacanță propriu-zisă a anului școlar. Primul modul de cursuri se încheie vineri, 23 octombrie 2026.

Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se termină duminică, 1 noiembrie. Elevii revin la cursuri luni, 2 noiembrie. Al doilea modul se desfășoară între 2 noiembrie și 22 decembrie, după care elevii intră în vacanța de iarnă.

Aceasta începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Cursurile sunt reluate luni, 11 ianuarie.

Când este „vacanța de schi” în 2027

Anul școlar 2026-2027 păstrează și vacanța mobilă din luna februarie sau de la începutul lunii martie. Aceasta va avea o săptămână și va fi stabilită, în funcție de județ, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027. Perioada exactă este decisă la nivelul fiecărui inspectorat școlar.

Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar ultimul modul de cursuri începe pe 5 mai. Pentru majoritatea elevilor, anul școlar se va încheia vineri, 18 iunie 2027, după 36 de săptămâni de activitate didactică.

Există însă excepții pentru clasele terminale. Elevii claselor a XII-a de la zi și a XIII-a de la seral și frecvență redusă termină cursurile pe 4 iunie, iar elevii de clasa a VIII-a pe 11 iunie. Pentru anumite clase din filiera tehnologică și din învățământul profesional, cursurile continuă până pe 25 iunie.

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