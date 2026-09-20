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Alegeri în Rusia. Prezența la votul pentru Duma de Stat a depășit nivelul istoric din 2016. În ce regiuni s-au închis deja secțiile de votare

Melania Agiu
Alegeri în Rusia. Prezența la votul pentru Duma de Stat a depășit nivelul istoric din 2016. În ce regiuni s-au închis deja secțiile de votare
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Sursă foto: TASS
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Secțiile de votare s-au închis în cele mai estice regiuni ale Federației Ruse, Kamceatka și Ciukotka, punând capăt cursei electorale pentru Duma de Stat și pentru structurile regionale din această parte a țării. Membrii comisiilor electorale au început numărarea voturilor, a informat agenția TASS.

Vladimir Putin / Foto – Profimedia Images

În Kamchatka, la ora 20:00, ora locală (11:00, ora Moscovei), s-au închis toate cele 178 de secții de votare, iar în Chukotka – 54 de secții de votare.

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Rata de participare la vot în Kamchatka la ora 18:00 (9:00 dimineața ora Moscovei) a fost de 46,77%, iar în Chukotka – de 57,78%.

Secțiile de votare din Sahalin și din regiunea Magadan s-au închis la ora 12:00 (ora Moscovei).

TASS: Prezența la vot la alegerile pentru Duma de Stat a depășit nivelul din 2016

Prezența la vot la alegerile din Duma de Stat a depășit-o pe cea din campania electorală din 2016, a relatat TASS , citând datele Comisiei Electorale Centrale.

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale, la ora 11:40 (ora Moscovei), rata de participare la alegeri era de 47,95%. La alegerile pentru Duma de Stat din 2016, rata finală de participare a fost de 47,88%. Astfel, valoarea actuală este cu 0,07 puncte procentuale mai mare.

Mai sunt nouă ore până la sfârșitul votului. Secțiile de votare din Moscova se închid la ora locală 20:00 (care coincide exact cu ora României). Ultimele secții de votare din regiunea Kaliningrad se vor închide la ora 21:00, ora Moscovei.

20 septembrie este ultima zi de vot. Rușii aleg deputați pentru a 9-a Dumă de Stat.

Zece partide participă la alegeri: Rusia Unită, Partidul Liberal Democrat din Rusia, Partidul Comunist al Federației Ruse, O Rusie Dreaptă, Popor Nou și altele. Pentru prima dată, locuitorii din regiunile ucrainene Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson – au votat pentru alegerile din Rusia.În străinătate au fost deschise 333 de secții de votare în 152 de țări.

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