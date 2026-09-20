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Cel mai scump cartier din lume: investiție de 2 miliarde de euro și un preț de 100.000 de euro pe metru pătrat. Rhinat Ahmetov are acolo un apartament

Cel mai scump cartier din lume: investiție de 2 miliarde de euro și un preț de 100.000 de euro pe metru pătrat. Rhinat Ahmetov are acolo un apartament
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Te-ai întrebat vreodată care este cel mai scump cartier din lume? Ei bine, el se află la Monaco, unul dintre cele mai luxoase locuri din lume. Monaco, de altfel, una dintre cele mai mici țări de pe planetă, după Vatican, are și cea mai mare concentrație de milionari pe cap de locuitori.

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Aici, în cartoerul Mareterra, prețul mediu pe metru pătrat al locuințelor este de 100.000 de euro și poate ajunge la 120.000 de euro, potrivit directorului executiv al Sotheby’s International Realty France, citat de El Economista.

Mareterra este un proiect relativ nou, deși a fost prezentat pentru prima dată în 2013. El a fost inaugurat pe 4 decembrie 2024, în prezența Prințului Albert al II-lea și a Prințesei Charlene. Conceput ca fiind cea mai ecologică zonă din Monaco, în spiritul angajamentului Prințului de a atinge neutralitatea emisiilor de carbon până în 2050, cartierul dispune de 9.000 de metri pătrați de panouri solare, 200 de stații de încărcare pentru vehicule electrice și 800 de arbori.

Cartierul se întinde pe o suprafață de șase hectare care au fost câștigate din Marea Mediterană. Proiectul a necesitat o investiție de 2 miliarde de euro și se extinde de la Grimaldi Forum până la Tunelul Larvotto, unul dintre punctele emblematice ale circuitului de Formula 1.

Profilul cumpărătorului

Printre rezidenții cartierului se numără piloți de Formula 1. Unul dintre aceștia este cvadruplul campion mondial Max Verstappen. Un altul este Charles Leclerc, originar din Monaco, care a inaugurat, alături de Prințul Albert al II-lea, un restaurant britanic în Mareterra.

De altfel, acolo, la Mareterra, totul gravitează în jurul discreției și al confidențialității stricte care înconjoară tranzacțiile imobiliare și identitatea proprietarilor din acest nou și exclusivist cartier ecologic al Principatului Monaco. În ciuda acestei discreții, o singură vânzare a doborât deja toate recordurile imobiliare anterioare.

Potrivit Bloomberg, miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a achiziționat în 2021 un apartament cu cinci etaje și 21 de camere, situat la ultimul nivel al clădirii Le Renzo, pentru aproximativ 480 de milioane de euro, stabilind astfel un nou record. Recordul anterior îi aparținea fostului miliardar Pan Sutong, care plătise 277 de milioane de euro în 2017 pentru o reședință cu trei etaje, cu vedere spre terenul de golf Deep Water Bay din Hong Kong.

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