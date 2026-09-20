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Două incidente cu lifturi în câteva ore, în Cluj-Napoca. Patru oameni au rămas blocați, iar un alt ascensor a început să scoată fum

Elena Popescu
Două incidente cu lifturi în câteva ore, în Cluj-Napoca. Patru oameni au rămas blocați, iar un alt ascensor a început să scoată fum
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Patru persoane au rămas blocate într-un lift, între subsolul și parterul unui imobil din Cluj-Napoca, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Pentru eliberarea lor a fost nevoie de intervenția pompierilor, care au folosit echipamentele de descarcerare pentru a deschide ușile ascensorului. Este al doilea incident legat de un lift produs în municipiu în doar câteva ore. Incidentul a avut loc într-un imobil de pe strada Moților. Doi bărbați și două femei se aflau în cabina ascensorului în momentul în care acesta s-a blocat între parter și subsol.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului 1 Cluj-Napoca. Salvatorii au constatat că cele patru persoane nu aveau posibilitatea să iasă singure din lift.

Pompierii au deschis liftul cu echipamentele de descarcerare

Situația a fost complicată și de faptul că nu erau disponibile datele de contact ale echipei tehnice responsabile de intervențiile la ascensoarele imobilului. În aceste condiții, pompierii au decis să folosească echipamentele de descarcerare.

„Având în vedere că nu erau cunoscute datele de contact ale echipei tehnice și intervenții la ascensoare responsabilă pentru acel imobil, pompierii au fost nevoiți să folosească echipamentele de descarcerare pentru a deschide ușile blocate ale liftului și a le permite persoanelor să se autoevacueze”, a transmis ISU Cluj.

Intervenția s-a încheiat fără victime. Niciuna dintre cele patru persoane nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Un alt lift a început să scoată fum

Incidentul de pe strada Moților a fost al doilea înregistrat în Cluj-Napoca în decurs de numai câteva ore. Sâmbătă, locatarii unui bloc de pe strada Liviu Rebreanu au sunat după ajutor după ce au observat fum la liftul imobilului.

Inițial, alerta a vizat posibilitatea producerii unui incendiu. La adresă au fost trimise două autospeciale de stingere, iar preventiv a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj.

Echipa tehnică de mentenanță chemată la fața locului a stabilit că fumul fusese produs după blocarea sistemului de frânare al ascensorului. Din fericire, în cabină nu se afla nimeni în acel moment.

„Nu au fost persoane în lift în momentul blocării acestuia, nu au fost necesare măsuri de evacuare a locatarilor și nu au fost înregistrate persoane care să solicite consult medical în urma acestui eveniment”, au precizat autoritățile.

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