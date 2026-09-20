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Merz luptă pentru funcția sa. Cancelarul Germaniei și-a anulat vizita în SUA și discursul la ONU pentru a gestiona tensiunile de la Berlin. Cum își petrece ziua alegerilor

Melania Agiu
Merz luptă pentru funcția sa. Cancelarul Germaniei și-a anulat vizita în SUA și discursul la ONU pentru a gestiona tensiunile de la Berlin. Cum își petrece ziua alegerilor
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Cancelarul german Friedrich Merz traversează o perioadă de tensiune maximă în contextul alegerilor regionale care se desfășoară, duminică, în Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală. Acest scrutin ar putea decide și soarta sa sau întorsătura pe care o va lua cariera sa politică.

Ar putea fi o cursă strânsă – din toate punctele de vedere. Totuși, liderul CDU (partidul Uniunea Creștin-Democrată) luptă și vrea să înăbușe revoltele iminente încă de duminică seara. În acest scop, cancelarul german și-a anulat oficial vizita din SUA, unde trebuia să țină un discurs în fața Adunării Generale a ONU și să primească premiul „Henry Kissinger”. Biroul său a transmis scurt că „prezența sa este strict necesară la Berlin”.

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Astfel, Merz a convocat echipa de conducere a CDU la sediul central al partidului. Ora 17:00 (18:00 ora României n.r.), Konrad-Adenauer-Haus, Berlin. Prezența este obligatorie.

Potrivit ziarului Bild, Merz îi cheamă la ordine și pe toți cei opt președinți de guvern din CDU.

„Este o răzbunare pentru faptul că aceștia (cu excepția lui Daniel Günther din Schleswig-Holstein) l-au lăsat singur la sediul partidului în seara dezastruoasă a alegerilor din Saxonia-Anhalt.“, scrie publicația.

Două alegeri și un cancelar care luptă pentru funcția sa

Conform informațiilor publicate de BILD, Merz a sunat chiar și câțiva președinți de guvern regional pentru a se asigura că vor fi alături de el în această duminică seara. Pentru că astăzi situația ar putea deveni și mai gravă: în Mecklenburg-Pomerania, CDU va obține, după toate probabilitățile, cel mai slab rezultat electoral din istoria sa.

Nu este exclus nici măcar un eșec în depășirea pragului electoral de 5%.

Iar la Berlin, Partidul de Stânga ar putea depăși CDU.

Un lucru este sigur: la ambele alegeri regionale, procentajul CDU va scădea, în timp ce cel al AfD s-ar putea dubla, precizează jurnaliștii din Germania. Merz se confruntă cu o nouă „oră neagră”.

„Calculul său: dacă duminică seara, în ciuda rezultatelor dezastruoase obținute de CDU, președinții de guvern îl vor susține, le va fi greu să-l înlăture câteva zile mai târziu.“, mai arată Bild.

Însă președinții de guvern au propriile lor planuri, precizează publicația germană. Unul dintre ei a declarat pentru BILD: „Vrem să aflăm de la Friedrich Merz care este planul său pentru ca lucrurile să meargă din nou mai bine. Anunțurile privind reformele, remanierile de personal din guvern și din grupul parlamentar – nimic din toate acestea nu a dat rezultate.”

Cine ar putea să-i succeadă lui Merz

Între timp, a apărut o nouă idee: Merz ar putea renunța în curând la funcția de președinte al partidului, dând astfel de înțeles că nu va mai candida la funcția de cancelar la următoarele alegeri federale. Totuși, Merz trebuie să fie de acord cu acest lucru, iar partidul trebuie să ajungă la un consens cu privire la un succesor.

În cadrul CDU încep să apară îndoieli cu privire la faptul că liberalul Wüst, premier creștin-democrat (CDU) al landului Renania de Nord-Westfalia, care guvernează alături de Verzi, ar fi într-adevăr salvatorul. Astfel, un politician cu un profil mai conservator își face apariția: Boris Rhein (54), ministru-președinte al landului Hessa, care solicită o abordare diferită față de AfD.

În acest context complex, guvernul federal se confruntă cu vremuri dificile. Acesta trebuie să promoveze în următoarele luni reforma pensiilor și a îngrijirii medicale în Bundestag. Deja există nemulțumiri considerabile în legătură cu bugetul și cu reforma fiscală nesemnificativă.

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