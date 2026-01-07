Ce și-a propus Andreea Antonescu pentru 2026. ”Emoțional, îmi doresc să rămân deschisă, dar fără compromisuri”

Cântăreața Andreea Antonescu, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit ce își dorește anul acesta, atât în plan personal, cât și în plan profesional.

De ceva vreme, Andreea Antonescu a decis să se mute în America, alături de cele două fetițe ale sale. Vedeta face naveta între SUA și România, revenind în țară pentru concerte sau alte evenimente. De sărbători a petrecut alături de familie în America.

Pentru anul care a început, Andreea Antonescu are deja planuri, atât în plan personal, cât și profesional.

”De la 2026 îmi doresc, înainte de toate, liniște și claritate. Pe plan personal, vreau timp de calitate cu fetele mele, să le văd crescând senine, sigure pe ele, și să fiu prezentă cu adevărat, nu doar ocupată. Îmi doresc mai mult echilibru între ce ofer celorlalți și ce îmi ofer mie. Pe plan profesional, vreau proiecte care să mă reprezinte autentic. Muzică sinceră, colaborări curate, care să spună o poveste și să ajungă la oameni, nu doar să bifeze succesul. După tot ce am trăit, simt că urmează o etapă mai profundă, mai asumată artistic”, a declarat vedeta pentru click.ro.



”Emoțional, îmi doresc să rămân deschisă, dar fără compromisuri. Să aleg oameni și situații care aduc adevăr și respect.Iar ca om, îmi doresc sănătate, putere și curajul de a nu mă mai grăbi. 2026 vreau să fie despre construcție pe termen lung, nu despre supraviețuire”, a mai spus artista.

Andreea Antonescu are două fete

Andreea Antonescu a cunoscut succesul alături de Andreea Bălan, în trupa Andre. De altfel, cele două au făcut echipă și în show-ul ”America Express”. În ceea ce privește viața personală, Andreea Antonescu a fost căsătorită cu Traian Spak, împreună cu care are o fetiță, Sienna. Vedeta a divorțat oficial de cel care i-a fost partener de viață.

Artista a trăit o poveste de dragoste cu jurnalistul Victor Vrînceanu. În data de 19 decembie 2022, Andreea Antonescu a anunțat în mediul online că a devenit mămică pentru a doua oară. Artista a adus pe lume o fetiță. Ulterior, Andreea Antonescu a anunțat că a decis să se separe de iubitul ei, Victor Vrînceanu. În data de 24 iunie 2023, Andreea Antonescu a botezat-o pe micuța Venice Victoria, fiica sa cea mică.