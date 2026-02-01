Prima pagină » Social » Presiunea corectă din anvelope când temperaturile scad sub 0 grade. Cum conduci în siguranță pe timp de iarnă

Presiunea corectă din anvelope când temperaturile scad sub 0 grade. Cum conduci în siguranță pe timp de iarnă

01 feb. 2026, 19:34
Presiunea corectă din anvelope când temperaturile scad sub 0 grade. Cum conduci în siguranță pe timp de iarnă
FOTO - caracter ilustrativ: Envato

Temperaturile înregistrate în ultimele zile sunt extrem de scăzute, iar asta face ca asfaltul să fie mult mai rece decât în mod normal. De asta, este important ca șoferii din România să știe cu exactitate care este presiunea corectă în anvelope atunci când temperaturile scad sub 0 grade.

Care este presiunea corectă din anvelope iarna

Sezonul rece vine cu multe probleme pentru șoferi, ei trebuie să fie atenți la condiția anvelopelor mașinii. Ele trebuie să ofere o aderență maximă nu doar când temperaturile sunt scăzute, ci și când șoseaua este acoperită cu zăpadă, precizează Click.

Pentru a conduce în siguranță este important ca presiunea să fie una corectă. În general, presiunea de 2.2 bari este considerată optimă pentru anvelope. Este important de știut faptul că presiunea corectă a pneurilor este determinată de fiecare producător auto în parte.

În cazurile în care presiunea din anvelope este prea mică, acestea se vor uza mult mai repede decât în mod normal. În același timp, la polul opus, dacă sunt umflate prea mult există riscul de explozie, iar aderența va scădea.

Șoferii ar trebui să găsească presiunea optimă notată pe capacul rezervorului mașinii sau, în unele cazuri, pe stâlpul vehiculului. Cel mai bine este să verificăm în manualul mașinii, care ar trebui să menționeze asta.

Atunci când temperatura scade sub pragul de 0 grade se recomandă creșterea presiunii cu 0.2 bari. Iar atunci când șoseaua este acoperită de zăpadă, unii șoferi scad presiunea la 2 sau chiar la 1.8 bari, pentru o aderență mai bună, datorită suprafeței de contact mai mare.

