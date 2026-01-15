Prima pagină » Actualitate » Ce spune Cabral despre copiii săi. ”Sunt un amestec de calități luate de la mine și de defecte luate de la Andreea”

15 ian. 2026, 18:30, Actualitate
Prezentatorul de televiziune Cabral, în vârstă de 48 de ani, a vorbit despre cei doi copii pe care îi are din mariajul cu Andreea Ibacka.

Cabral și Andreea Ibacka au devenit părinți pentru prima dată în data de 5 decembrie 2018, atunci când a venit pe lume Namiko. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, după o relație de trei ani.

În data de 5 octombrie 2021, Andreea Ibacka a devenit mămică pentru a două oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel, Tiago.

Prezentatorul de televiziune Cabral a mai fost căsătorit cu Luana Ibacka, cu care are o fiică, Inoke.

Acesta a făcut declarații despre copiii săi pentru revista Viva.

Ce spune Cabral despre copiii săi. ”Și-atunci când se îngroașă gluma și e cu ceartă… se iau de mână și așteaptă cuminți să treacă furtuna”

Anul acesta, Tiago, fiul lui Cabral și al Andreei Ibacka, împlinește cinci ani, în timp ce fetița lor, Namiko, face opt ani. Întrebat dacă cei doi sunt combinația perfectă dintre el și soția sa, Cabral a răspuns:

”Melanj perfect… de unde așa?! Poate doar prin filme… Piticaniile sunt un amestec de calități luate de la mine și de defecte luate de la Andreea… ce vrei să-ți spun mai mult?”.

Cei doi copii se înțeleg cât se poate de bine între ei.

”Namiko îl protejează pe mini‑căpcăun, orice-ar fi! Să nu-l cerți, să nu te iei de el, să nu-i spui că n-are voie ceva… că vine Nami și te ceartă și te roagă ferm să-l lași în pace. El, deși o joacă pe nesimțitor… e terminat după ea și o copiază în cele mai mici amănunte. Și-atunci când se îngroașă gluma și e cu ceartă… se iau de mână și așteaptă cuminți să treacă furtuna”, a adăugat prezentatorul TV.

Cabral a vorbit și despre fiica sa cea mare din mariajul cu Luana, Inoke:

”Vorbim des prin videoconferință și ne vedem fizic ori de câte ori este posibil. Deși distanța dintre București și Amsterdam este considerabilă, reușim, cumva, să o facem să dispară destul de des”.

