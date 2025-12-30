Ce spune Cristina Spătar despre iubita fiului ei. ”Ceea ce pentru noi este un avantaj”

Cântăreața Cristina Spătar, în vârstă de 53 de ani, a vorbit despre iubita fiului său, Albert. ”Ceea ce pentru noi este un avantaj”, a spus artista.

Cristina Spătar a făcut declarații despre fiul său, Albert, pentru click.ro.

Artista a vorbit despre Sofi, iubita băiatului ei.

Ce spune Cristina Spătar despre iubita fiului ei. ”Mă simt foarte fericită că are așa o fată cuminte și este o elevă de nota 10”

”Eu l-am întrebat pe Albert dacă își dorește să facă Revelionul cu iubita și părinții ei, pentru că îi cunosc pe părinții ei, ne-am vizitat. Vin la mine, noi mergem la ei. L-am întrebat dacă vrea să facă cu Sofi, așa o cheamă. Și mi-a spus: Da, mami, am să fac acolo”, a spus Cristina Spătar.

”Pentru că și în vară l-au luat părinții ei, au o proprietate undeva la țară și l-au pus acolo să taie lemne, să facă tot felul de activități. Se maturizează, da. Mă simt foarte fericită că are așa o fată cuminte și este o elevă de nota 10. Ceea ce pentru noi este un avantaj, pentru că îl inspiră, este un exemplu pentru el”, a mai declarat aceasta.

Cristina Spătar are doi copii

Cristina Spătar a fost căsătorită cu Alin Ionescu. Din mariajul celor doi au rezultat doi copii, Aida și Albert.

În decembrie 2022, Cristina Spătar s-a căsătorit pentru a doua oară. Aceasta s-a măritat cu Vincențiu Mocanu. Vincențiu Mocanu are și el un băiat dintr-o relație anterioară. Cristina Spătar și Vincențiu Mocanu, actualul ei partener, au făcut nunta în data de 24 iunie 2023. Evenimentul a fost unul cu mare fast și a avut loc la Râmnicu Vâlcea, orașul natal al soțului Cristinei Spătar.