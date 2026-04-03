Ce spune culoarea mașinii despre inteligența ta. Care sunt cei mai deștepți șoferi, potrivit experților în psihologie comportamentală

Un studiu recent spune că alegerea culorii mașinii are legătură cu tipul tău de inteligență. Mai precis, cercetătorii de la Universitatea din Rochester au publicat în Journal of Applied Social Psychology concluzii care au aprins imediat dezbateri aprinse pe rețelele sociale. Practic, există o corelație între culoarea vehiculului ales și nivelul cognitiv, impulsivitatea și nevoia de validare socială a proprietarului.

Rezultatul care a surprins cel mai mult: persoanele care aleg culoarea aurie pentru mașina lor tind, în medie, să obțină scoruri mai scăzute la testele de raționament abstract și inteligență fluidă, preia Ziarul românesc.de

Auriul Cercetătorii explică că auriul este asociat cu dorința puternică de a atrage atenția, cu nevoia de validare externă și cu o tendință spre comportamente ostentative. Aceste trăsături, spun autorii studiului, pot merge mână în mână cu o preocupare mai mare pentru imagine și statut și mai mică pentru reflecție sau logică. Neutrele Un al doilea studiu, realizat de cercetători de la Universitatea din Groningen, Olanda, a ajuns la concluzii similare în privința culorilor bej, gri-pal și galben-maro. Persoanele care le preferă ar tinde să nu elaboreze prea mult alegerile estetice și să se conformeze unei percepții de neutralitate – ceea ce, spun autorii, ar putea semnala abilități cognitive mai scăzute.

Cât de serioase sunt aceste concluzii

Psihologul comportamental Mark Thompson, unul dintre autorii studiului, subliniază că alegerea culorii mașinii este „o extensie a sinelui, nu o facem întâmplător. Ea reflectă cum vrem să fim percepuți și, indirect, ce priorități avem.”

Cercetătorii sunt însă prudenți: studiul nu susține că o culoare anume este un predictor absolut al inteligenței. Este vorba despre tendințe statistice observate pe un eșantion de participanți, nu despre reguli universale.

