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Ce spune directorul general Elena Mateescu, despre scandalul cumpărăturilor de lux de la ANM. Răspuns pentru Diana Buzoianu

Ce spune directorul general Elena Mateescu, despre scandalul cumpărăturilor de lux de la ANM. Răspuns pentru Diana Buzoianu
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Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, are o primă reacție în scandalul cumpărăturilor de lux de la ANM. Ea a spus că a sesizat Poliția încă din 12 august 2026, solicitând verificarea unor activități din cadrul instituției, după ce un audit intern a stat la baza acestui demers. Reacția sa vine după ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut publice concluziile unui raport al Corpului de Control privind achiziții realizate cu carduri asociate contului ANM.

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„Am luat act de Raportul Corpului de Control pe care doamna ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi pe pagina de Facebook a domniei sale”, a spus Elena Mateescu, într-o postare pe Facebook.

Șefa ANM a mai precizat că, în data de 12 august 2026, a depus la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Secția 2 de Poliție, respectiv la Secția de Investigare a Criminalității Economice, o sesizare prin care a solicitat verificarea unor activități și stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente.

Potrivit spuselor sale, la nivelul instituției a fost realizată și o misiune de audit intern, care a stat la baza sesizării.

„Având în vedere că este o anchetă în curs de desfășurare, nu putem face cunoscute detalii privind acest demers. Așteptăm rezultatul anchetei și soluționarea aspectelor sesizate”, a mai transmis directorul general al ANM.

„Având în vedere că este o anchetă în curs de desfășurare, nu putem face cunoscute detalii privind acest demers. Așteptăm rezultatul anchetei și soluționarea aspectelor sesizate”, a mai spus directorul general al ANM.

Amintim că, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că raportul Corpului de Control a identificat cumpărături de bunuri de lux realizate cu unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM. Printre produsele menționate se numără parfumuri, rochii, pijamale, poșete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc și un sutien de lux, care ar fi costat peste 1.000 de lei.

Datele prezentate de Diana Buzoianu, pentru 2025, arată că, din contul instituției au fost achiziționate articole vestimentare, lenjerie și accesorii în valoare totală de 85.290 de lei, parfumuri de 119.750 de lei, produse cosmetice de 11.666 de lei și odorizante de cameră de 38.687 de lei. Raportul mai menționează decorațiuni și accesorii pentru cameră, baie și bucătărie în valoare de 30.052 de lei.

Pentru anul în curs, printre cheltuielile prezentate de Diana Buzoianu se regăsesc articole vestimentare și accesorii de lux în valoare de 103.143 de lei, parfumuri de 12.619 lei și produse cosmetice de 14.216 lei.

Diana Buzoianu a anunțat că raportul va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a cerut demisia conducerii ANM. Ministrul a mai precizat că, în cazul în care conducerea instituției nu demisionează, va convoca luni o ședință cu echipa juridică a ministerului pentru a analiza măsurile legale care pot fi luate.

Momentan, directorul ANM Elena Mateescu afirmă că așteaptă rezultatul anchetei privind sesizarea depusă în august. Cele două demersuri, sesizarea făcută de conducerea ANM și raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, urmează însă să fie clarificate de autoritățile competente.

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