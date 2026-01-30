Premierul Ilie Bolojan a respins vineri, într-un interviu pentru G4Media, afirmațiile făcute de avocata PNL, Adriana Georgescu, în interceptările DNA:

„Vă puteți da seama când oamenii vor să facă declarații, când sunt supărați. (…) Am văzut o doamnă care a fost reținută în aceste zile, care folosesc numele premierului sau oricărui demnitar cu care și-au făcut o poză la un moment dat și nu poți să controlezi aceste lucruri. Deci nu poți să stai toată ziua bună ziua să dezminți tot felul de alegații sau de de afirmații care n-au niciun fundament”.

Adriana Georgescu, membră a PNL sector 1, dar și Gheorghe Iscru au fost arestați ieri de judecătorii Curții de Apel București pentru trafic de influență.

Avocata Georgescu a fost prinsă în flagrant joi de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenții în Justiție și Guvern pentru rezolvarea dosarelor penale ale omului de afaceri din Constanța, Jean Tucan, cel care a și denunțat-o la DNA.

În interceptările DNA, avocata Georgescu – o apropiată a lui Ludovic Orban – se mândrea cu o serie de relații cu politicieni ai PNL, îl invoca pe Ilie Bolojan, pe președintele Nicușor Dan dar și pe procurorul șef al DNA, Marius Voineag.

