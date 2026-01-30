Prima pagină » Actualitate » Ce spune Ilie Bolojan despre avocata arestată a PNL. Premierul se fotografiase cu Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA

30 ian. 2026, 15:48, Actualitate
Ce spune Ilie Bolojan despre avocata arestată a PNL. Premierul se fotografiase cu Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA

Premierul Ilie Bolojan a respins vineri, într-un interviu pentru G4Media, afirmațiile făcute de avocata PNL, Adriana Georgescu, în interceptările DNA:

„Vă puteți da seama când oamenii vor să facă declarații, când sunt supărați. (…) Am văzut o doamnă care a fost reținută în aceste zile, care folosesc numele premierului sau oricărui demnitar cu care și-au făcut o poză la un moment dat și nu poți să controlezi aceste lucruri. Deci nu poți să stai toată ziua bună ziua să dezminți tot felul de alegații sau de de afirmații care n-au niciun fundament”.

Adriana Georgescu, membră a PNL sector 1, dar și Gheorghe Iscru au fost arestați ieri de judecătorii Curții de Apel București pentru trafic de influență.

Avocata Georgescu a fost prinsă în flagrant joi de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro pentru intervenții în Justiție și Guvern pentru rezolvarea dosarelor penale ale omului de afaceri din Constanța, Jean Tucan, cel care a și denunțat-o la DNA.

În interceptările DNA, avocata Georgescu – o apropiată a lui Ludovic Orban – se mândrea cu o serie de relații cu politicieni ai PNL, îl invoca pe Ilie Bolojan, pe președintele Nicușor Dan dar și pe procurorul șef al DNA, Marius Voineag.

Stenograme din interceptarea avocatei Adriana Georgescu: ”Mă văd săptămâna viitoare cu LUDOVIC ca să intru la NICUȘOR cu problemele astea”

Momentul flagrantului DNA. Gândul publică imaginile care probează cum avocata PNL a luat 60.000 de euro în schimbul unor intervenții în Justiție și Guvern

Liberalii s-au denunțat între ei la DNA, în dosarul avocatei prinsă în flagrant de procurori. Avocata PNL și un fals „general SIE” promiteau intervenții la Procurorul șef DNA, la Tribunalul București, invocau Președintele și premierul pentru rezolvarea a 2 dosare penale în schimbul a 500.000 de euro. Culmea denunțului: avocata PNL a scris denunțătorului pe telefon chiar când acesta o dădea în vileag în sediul DNA

Avocatei PNL, prinsă în flagrant, i s-a făcut rău în sediul DNA. Procurorii au chemat ambulanța. S-au făcut și primele rețineri. Lidera „femeilor liberale” a fost prinsă când cerea sute de mii de euro pentru intervenții la vârful Justiției, DNA și în Guvern. Ultimele evoluții în caz, pe Gândul

