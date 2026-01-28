Procurorii DNA au prins-o astăzi în flagrant pe o avocată, membră PNL, denumită de presa apropiată partidului- „lidera femeilor PNL” – care ar fi promis, în schimbul unor sume de bani, intervenții în Justiție, la procurorul șef DNA și în Guvern. În aceeași acțiune în flagrant procurorii au prins și un personaj care se recomanda „general SIE”. Promisiunile făcute de avocata PNL se refereau la „rezolvarea” unor dosare penale aflate pe rolul DNA, Tribunalului București sau pentru finalizarea unor contracte și angajări în companii naționale din subordinea Guvernului. Liberala ar fi lăsat să se creadă că are influență și asupra unor angajați din Administrația Prezidențială.

Potrivit unor surse judiciare, avocata Adriana Georgescu este membră a PNL Sector 1 și este apropiată de fostul premier și președinte al PNL, Ludovic Orban, recent îndepărtat de președintele Nicușor Dan din Administrația Prezidențială.

„Lidera femeilor PNL”, plimbată de-a lungul anilor prin funcții publice

Datele publice arată că avocata Adriana Georgescu a fost de-a lungul timpului:

*director juridic la CNADNR

*director juridic și de resurse umane la ministerul Economiei

*consilier personal al Ministrului Transporturilor în perioada iunie 2014 – septembrie 2014/ mandat Ioan Rus

*consilier local la Primăria Sectorului 1 în 2019

*consilier secretar de stat Dragoș Preda la Ministerul Transporturilor în iulie 2022

Adriana Georgescu a fost și secretar general adjunct al organizației PNL S1 iar în 2020 a candidat, fără succes, pentru Camera Deputaților.

De-a lungul timpului, avocata și-a postat pe rețelele de socializare fotografii cu majoritatea liderilor importanți ai PNL dar și cu președintele Nicușor Dan. Presa a prezentat-o pe Adriana Georgescu inclusiv sub titulatura de „lider al femeilor PNL„.

În cazul pe care DNA îl investighează de mai mult timp, apare și un personaj Gheorghe Iscru, care se recomandă „general SIE”, dar și o presupusă legătură cu un om de afaceri implicat în mai multe dosare, inclusiv dosarul „Portul Constanța”. Prima persoană a fost și ea prinsă în flagrant astăzi de procurorii DNA.

Cum s-ar fi desfășurat traficul de influență în ultimele luni din 2025: sume de bani și promisiuni de intervenții

Potrivit unor surse judiciare, în perioada octombrie – decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi fi pretins lui Paul Jean Tucan, implicat în mai multe dosare penale (Portul Constanța, EPPO) și fost șef al PNL Năvodari, sume de 4000 de euro și 5000 de lei, lăsând să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, are influență asupra unor magistrați și ar fi promis că va determina influențarea unor soluții (favorabile) în 2 dosare penale – unul aflat pe în instrumentarea DNA și altul pe rolul Tribunalului București în care Tucan este inculpat.

Pe 2 octombrie 2025, avocata i-ar fi cerut i-a solicitat, direct lui Tucan Jean-Paul suma de 5.000 de euro, care a fost remisă (suma de 4.000 de euro în data de 06.10.2025 și suma de 5.000 lei, echivalent a 1.000 euro, în data de 24.10.2025), lăsând să se creadă că, prin intermediul unor persoane cu funcții importante în cadrul Administrației prezidențiale și, respectiv, Guvernului României, are influență asupra unor magistrați și promițând lui Tucan Jean-Paul că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.

Pe 21 noiembrie 2025, Adriana Georgescu i-ar fi solicitat lui Paul Tucan o altă sumă cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000. de euro pentru campania electorală a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, are influență asupra unor magistrați și promițând Tucan Jean-Paul că va determina efectuarea de către magistrați a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care Tucan era inculpat.

Procurorii cred că Adriana Georgescu a mai solicitat bani și în perioada 5-6 noiembrie 2025, iar atunci a lăsat să se creadă că, prin intermediul numitului Sprânceană Dragoș, are influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii și ar fi promis că îl va determina pe acesta din urmă să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de către Tucan Jean-Paul în cadrul CN APM SA, precum și pentru a facilita angajarea unui om apropiat lui Tucan într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale.

În paralel, procurorii cred că avocata liberală l-ar fi sprijinit și pe Gheorghe Iscru să pretindă de la Tucan suma totală de 500.000 de euro lăsând să se creadă că are influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului șef al D.N.A., pentru a-i determina să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale (una dintre cauze aflându-se în instrumentare la D.N.A., iar cealaltă, pe rolul Tribunalului București) în care Tucan avea calitatea de inculpat.

În ultima săptămână, înțelegerea infracțională a presupus remiterea sumei de 120.000 de euro, iar astăzi ultima tranșă de bani de 60.000 de euro a fost luată.

Împotriva avocatei Adriana Georgescu a fost pusă în mișcare urmărirea penală pentru trafic de influență în formă continuată și complicitate la trafic de influență. În aceeași situație se află și Gheorghe Iscru, anchetat pentru trafic de influență.

Procurorii dețin mai multe înregistrări ambientale și filaje în dosar.

După acțiunile în flagrant și percheziții, Adriana Georgescu, Gheorghe Iscru și Tucan Jean-Paul au fost audiați de procurorii DNA.

