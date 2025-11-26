Ce spune LEGEA prin care copiii trebuie să aibă grijă de părinții lor. Codul Civil prevede clar situațiile în care această măsură devine obligatorie

Codul Civil român din 2009 la Titlul V, Capitolul I, II, III și IV, respectiv art. 513 și următoarele, are mai multe prevederi care tratează obligația de întreținere între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între alte persoane anume prevăzute de lege, care se află ori s-au aflat într-o relație specială.

Astfel, copiii au obligația legală de a-și întreține părinții dacă aceștia se află în nevoie, neavând posibilitatea de a munci sau de a se întreține din resurse proprii, scrie Mediafax.ro.

Măsura reprezintă o transpunere a principiului solidarității familiale și a solidarității pentru persoanele vârstnice sau aflate în nevoie, presupune asigurarea mijloacelor de subzistență, a cheltuielilor medicale, a locuinței, a îmbrăcămintei și a altor nevoi esențiale.

Însă, potrivit sursei citate, obligația nu este una absolută și nu se aplică automat, ci doar în situația în care părintele se află în stare de nevoie, așa cum este definită de lege.

Iată câteva aspecte esențiale, care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de obligația de întreținere: