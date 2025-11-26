Prima pagină » Actualitate » Ce spune LEGEA prin care copiii trebuie să aibă grijă de părinții lor. Codul Civil prevede clar situațiile în care această măsură devine obligatorie

Ce spune LEGEA prin care copiii trebuie să aibă grijă de părinții lor. Codul Civil prevede clar situațiile în care această măsură devine obligatorie

26 nov. 2025, 20:09, Actualitate
Ce spune LEGEA prin care copiii trebuie să aibă grijă de părinții lor. Codul Civil prevede clar situațiile în care această măsură devine obligatorie
Sursa foto: Shutterstock - caracter ilustrativ

Codul Civil român din 2009 la Titlul V, Capitolul I, II, III și IV, respectiv art. 513 și următoarele, are mai multe prevederi care tratează obligația de întreținere între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între alte persoane anume prevăzute de lege, care se află ori s-au aflat într-o relație specială.

Astfel, copiii au obligația legală de a-și întreține părinții dacă aceștia se află în nevoie, neavând posibilitatea de a munci sau de a se întreține din resurse proprii, scrie Mediafax.ro.

Măsura reprezintă o transpunere a principiului solidarității familiale și a solidarității pentru persoanele vârstnice sau aflate în nevoie, presupune asigurarea mijloacelor de subzistență, a cheltuielilor medicale, a locuinței, a îmbrăcămintei și a altor nevoi esențiale.

Însă, potrivit sursei citate, obligația nu este una absolută și nu se aplică automat, ci doar în situația în care părintele se află în stare de nevoie, așa cum este definită de lege.

Pensionarii care sunt eligibili pentru un sprijin financiar de la stat. Bani în plus la pensie pentru seniorii din Marea Britanie

Sursa foto – caracter ilustrativ: Shutterstock

Iată câteva aspecte esențiale, care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de obligația de întreținere:

  • Starea de nevoie: Părintele trebuie să dovedească că se află în nevoie, adică nu are posibilitatea de a câștiga un venit din muncă sau de a se întreține din alte resurse proprii.
  • Întreținere: Aceasta vizează acoperirea nevoilor de bază… hrană, locuință, îmbrăcăminte, medicamente și alte cheltuieli necesare traiului.
  • Proporționalitate: Întreținerea este proporțională cu nevoile părintelui, dar și cu posibilitățile financiare ale copilului.
  • Acțiune în instanță: Dacă nu se ajunge la o înțelegere amiabilă, părintele aflat în nevoie trebuie să formuleze o cerere de chemare în judecată pentru a cere obligarea copilului la plata întreținerii.
  • Nu se aplică în mod automat: Obligația nu există în toate cazurile, ci doar atunci când sunt îndeplinite condițiile legale, în special cea referitoare la starea de nevoie a părintelui.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ministra Diana Buzoianu vine cu soluția pentru hainele aruncate pe câmp în zonele rurale: „Centre de colectare voluntară” și „o hartă interactivă”
22:11
Ministra Diana Buzoianu vine cu soluția pentru hainele aruncate pe câmp în zonele rurale: „Centre de colectare voluntară” și „o hartă interactivă”
POLITICĂ Diana Buzoianu respinge teoriile conspirației privind golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol”
21:44
Diana Buzoianu respinge teoriile conspirației privind golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol”
POLITICĂ Oana Țoiu refuză categoric tăierea salariilor pentru diplomați. Locuință de peste 20.000 de euro/lunar pentru ambasadorul Andrei Muraru în SUA
21:30
Oana Țoiu refuză categoric tăierea salariilor pentru diplomați. Locuință de peste 20.000 de euro/lunar pentru ambasadorul Andrei Muraru în SUA
POLITICĂ Sorin Grindeanu consideră că majorarea TVA-ului a fost o greșeală: „Încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote”
21:08
Sorin Grindeanu consideră că majorarea TVA-ului a fost o greșeală: „Încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote”
CONTROVERSĂ Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns
18:20
Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns
FLASH NEWS Gândul a avut dreptate. Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de Metropolitan, a cerut intrarea în concordat preventiv
17:45
Gândul a avut dreptate. Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de Metropolitan, a cerut intrarea în concordat preventiv
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Cancan.ro
Doliu în lumea muzicii! Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui 'infarct care i-a fost fatal'
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Cancan.ro
Motivul pentru care mama din Timișoara și-a înjunghiat fiica de 10 ani! A vrut să se răzbune
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Un remediu antic chinezesc pe bază de plante ar putea îmbunătăți fertilitatea