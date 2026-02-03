Ce spune Majda Aboulumosha despre relația cu iubitul ei. ”Câteodată este mai bine să țin pentru mine și el mă încurajează”

Majda Aboulumosha, în vârstă de 38 de ani, a făcut declarații despre relația cu iubitul ei, Mihai. Cei doi formează un cuplu de aproape nouă ani.



Majda Aboulumosha este cunoscută ca actriță și vedetă de televiziune. Aceasta este mama unei fetițe, Jacqueline. Majda Aboulumosha are o relație de mai mulți ani. Vedeta și-a găsit liniștea alături de un bărbat pe nume Mihai.

Majda a făcut declarații, pentru revista Viva, despre relația cu iubitul ei, cu care formează un cuplu de aproape nouă ani.

Ce spune Majda Aboulumosha despre relația cu iubitul ei. ”De fiecare dată când a fost un proiect nou sau poate a fost o provocare, el m-a împins de la spate”

”Sunt cu Mihai de… Am intrat în al nouălea an, opt ani și jumătate, aproximativ. Au trecut ani. (…) Trec anii și trec frumos. (…) Nu avem secrete. Ăsta este un punct important. Nu avem secrete și cred că este important să râdeți împreună la ceva ce îl face doar pe unul să râdă. Este de ținut minte lucrul acesta și asta, să nu aveți secrete”, a declarat Majda Aboulumosha.

”Relația noastră, adică cum ne susținem și faptul că eu sunt în fața oamenilor de-atâta timp? Este în regulă, pentru că el a înțeles activitatea pe care o am eu. Eu sunt o fire mai discretă, că de la mulți chiar mai primesc întrebarea asta, dacă mai sunt sau nu într-o relație, pentru că nu mi-am expus-o atât de mult, nu că nu mi-am dorit eu, dar câteodată este mai bine să țin pentru mine și el mă încurajează. De fiecare dată când a fost un proiect nou sau poate a fost o provocare, el m-a împins de la spate: ”Tu o să faci față”, și cred că este important să ai un partener care să te susțină în visul pe care tu îl ai”, a mai spus vedeta.