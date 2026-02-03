Prima pagină » Actualitate » Ce spune Majda Aboulumosha despre relația cu iubitul ei. ”Câteodată este mai bine să țin pentru mine și el mă încurajează”

Ce spune Majda Aboulumosha despre relația cu iubitul ei. ”Câteodată este mai bine să țin pentru mine și el mă încurajează”

03 feb. 2026, 14:30, Actualitate
Ce spune Majda Aboulumosha despre relația cu iubitul ei. ”Câteodată este mai bine să țin pentru mine și el mă încurajează”
Galerie Foto 17
Ce spune Majda Aboulumosha despre relația cu iubitul ei

Majda Aboulumosha, în vârstă de 38 de ani, a făcut declarații despre relația cu iubitul ei, Mihai. Cei doi formează un cuplu de aproape nouă ani.

Majda Aboulumosha este cunoscută ca actriță și vedetă de televiziune. Aceasta este mama unei fetițe, Jacqueline. Majda Aboulumosha are o relație de mai mulți ani. Vedeta și-a găsit liniștea alături de un bărbat pe nume Mihai.

Majda a făcut declarații, pentru revista Viva, despre relația cu iubitul ei, cu care formează un cuplu de aproape nouă ani.

Ce spune Majda Aboulumosha despre relația cu iubitul ei. ”De fiecare dată când a fost un proiect nou sau poate a fost o provocare, el m-a împins de la spate”

”Sunt cu Mihai de… Am intrat în al nouălea an, opt ani și jumătate, aproximativ. Au trecut ani. (…) Trec anii și trec frumos. (…) Nu avem secrete. Ăsta este un punct important. Nu avem secrete și cred că este important să râdeți împreună la ceva ce îl face doar pe unul să râdă. Este de ținut minte lucrul acesta și asta, să nu aveți secrete”, a declarat Majda Aboulumosha.

”Relația noastră, adică cum ne susținem și faptul că eu sunt în fața oamenilor de-atâta timp? Este în regulă, pentru că el a înțeles activitatea pe care o am eu. Eu sunt o fire mai discretă, că de la mulți chiar mai primesc întrebarea asta, dacă mai sunt sau nu într-o relație, pentru că nu mi-am expus-o atât de mult, nu că nu mi-am dorit eu, dar câteodată este mai bine să țin pentru mine și el mă încurajează. De fiecare dată când a fost un proiect nou sau poate a fost o provocare, el m-a împins de la spate: ”Tu o să faci față”, și cred că este important să ai un partener care să te susțină în visul pe care tu îl ai”, a mai spus vedeta.

Recomandarea video

Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Lumea se schimbă mai repede decât programa școlară: Ce abilități vor conta mai mult decât notele și diplomele?
REACȚIE ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
14:32
ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
Gândul de Vreme Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
14:21
Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
EXCLUSIV Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”
13:54
Lovitură de teatru. Alin Horațiu Dima, expertul evaluator condamnat în celebrul Dosar al Retrocedărilor din Constanța, cerere de revizuire a sentinței și acuzații grave: „2 specialiști DNA au fost angajați nelegal, Raportul de Constatare este lovit de nulitate!”
CONTROVERSĂ „Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
13:39
„Frauda secolului“: O româncă i-a trimis 2,5 milioane de dolari „prințului din Dubai“. Cum a fost convinsă femeia să se întâlnească la Londra cu un consilier „regal“
ULTIMA ORĂ Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia
13:37
Mark Rutte asigură Ucraina de sprijinul NATO în cadrul unui discurs în Parlamentul de la Kiev. Singura condiție – pacea cu Rusia

Cele mai noi

Trimite acest link pe