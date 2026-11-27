Nicușor Dan a afirmat la Bruxelles că au existat trei motive pentru care alegerile prezidențiale din 2024 au fost anulate, dar nu în urma unor interferențe venite din partea Federației Ruse, ci din cauza unor nereguli cu privire la organizarea campaniei electorale de către candidatul Călin Georgescu. Președintele a subliniat trei elemente cu privire la candidatura lui Călin Georgescu, și anume lipsa de transparennță privind cheltuielile, utilizarea unor materiale de promovare care nu erau marcate și o presupusă influențare a algoritmilor rețelelor sociale. Nicușor Dan nu a explicat ce presupune această „manipulare a algoritmilor”.

„Candidatul Georgescu a declarat cheltuieli zero și, în mod evident, amploarea campaniei pe care a făcut-o nu se putea realiza fără mijloace financiare (…). Candidatul Georgescu avea materiale promoționale din mai multe surse, niciunul dintre ele marcat. (…). A fost un al treilea element în decizia Curții Constituționale: folosirea netransparentă a rețelelor digitale, chiar manipularea algoritmilor rețelelor sociale”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele admite că probele pe care s-a bazat Curtea Constituțională nu erau complete în momentul adoptării hotărârii, dar afirmă că nu exista timpul necesar pentru o verificare integrală. În opinia sa, verificările efectuate ulterior au confirmat indiciile care au determinat anularea scrutinului.

Ce spune președintele despre o presupusă „ingerință rusă”

În ceea ce privește acuzația că nu a fost demonstrată o ingerință rusă, Nicușor Dan consideră că argumentul AUR este o „eroare flagrantă de logică”. Faptul că o parte a unei campanii electorale a fost finanțată din România nu exclude, în opinia sa, posibilitatea ca alte componente să fi beneficiat de finanțare externă.

„Nu este lămurit și ar fi fost bine ca raportul de care eu tot vorbesc să apară mai devreme. Este chestiunea influenței ruse. Și nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum zece ani. (…) Atenție! Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului mai precizează că hotărârea CCR s-a bazat exclusiv pe nereguli privind finanțarea campaniei, indiferent dacă banii au provenit din surse interne sau externe.

Nicușor Dan spune că anularea alegerilor a fost decizia corectă

Președintele a lăudat Curtea Constituțională, despre care a transmis că „a acționat curajos”. „Eu cred că România e stat de drept, în care am avut o autoritate, CCR, cu atribuții pe procesul de desfășurare a alegerilor prezidențiale și care a acționat curajos și necesar”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă decizia de anulare a alegerilor a fost una corectă, președintele a răspuns: „Evident, asta spune comunicatul pe care l-am dat”.

Ulterior, la o conferință de presă comună cu premierul Armeniei, Nikol Pașinian, Nicușor Dan a refuzat să intre în detalii, motivând că nu este momentul potrivit pentru o discuție despre problemele interne ale României, în prezența delegației străine.

„Din respect pentru vizitatorul nostru, punctul meu de vedere l-ați avut în comunicatul de presă pe care l-am susținut, care, așa cum spune în primele cinci cuvinte, acest raport nu aduce nimic nou. Și putem să discutăm în detaliu, cu altă ocazie”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a promis în repetate rânduri că va publica un raport amplu privind anularea alegerilor și presupusa influență rusă. Documentul nu a fost încă făcut public.

Ce susține AUR în raportul de peste 400 de pagini

Raportul prezentat de AUR contestă competența Curții Constituționale de a anula întregul proces electoral și susține că probele prezentate în sprijinul deciziei nu au demonstrat existența unei fraude care să justifice o asemenea măsură.

Reprezentanții partidului afirmă că nu au existat ingerințe rusești și acuză instituțiile statului român că au intervenit în procesul electoral. Gheorghe Piperea a susținut că hotărârea CCR a fost adoptată în afara competențelor prevăzute de lege și Constituție.

Liderii AUR au criticat, de asemenea, faptul că instituțiile statului nu au oferit Parlamentului explicații suficiente cu privire la circumstanțele anulării scrutinului.

Raportul reprezintă poziția politică și juridică formulată de AUR în urma analizării evenimentelor din 2024. Concluziile sale sunt contestate de Administrația Prezidențială, iar disputa privind legalitatea și justificarea anulării alegerilor continuă.