Ce spune Primăria Capitalei despre Proiectul – kitsch de amenajare a Parcului Izvor: Este studiu de caz, nu proiect de implementare

Primăria Municipiului București a emis, joi, clarificări, după ce Asociația Alianță Pentru Pădure a anunțat că a primit „undă verde” pentru un proiect de transformare a Parcului Izvor, care includea construirea unor turnuri high-tech și amenajări extensive.

„În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public referitoare la un presupus proiect de modernizare a Parcului Izvor, Primăria Municipiului București (PMB) dorește să facă o serie de clarificări esențiale pentru a evita dezinformarea și pentru a restabili faptele.

Obiectul finanțării: un studiu de caz, NU un proiect de implementare.

Contrar prezentărilor eronate din presă și din postările publice, Primăria Capitalei nu a aprobat un proiect de implementare a unor construcții (precum turnuri high-tech sau platforme betonate) în Parcul Izvor. Proiectul declarat eligibil și câștigător, depus de Alianța Pentru Pădure, este intitulat „Soluții pentru îmbunătățirea potențialului ecologic și economic al parcurilor din capitală. Studiu de caz: Parcul Izvor”. Așadar, este vorba despre un studiu de caz menit să genereze un Ghid care să sprijine administrația locală în gestionarea spațiilor verzi din București”, se arată într-un comunicat transmis de Primăria Capitalei.

PMB: Valoarea proiectului nu este de două milioane de lei

Potrivit sursei citate, proiectul a fost declarat eligibil în cadrul sesiunii de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului București pentru anul 2025. Valoarea totală a proiectului este de 38.800 lei, din care 34.920 lei reprezintă suma acordată de PMB, iar 3.880 lei este contribuția proprie a ONG-ului.

„PMB subliniază că valoarea finanțării NU este de 2.000.000 lei, și cu atât mai puțin „7 milioane de lei”, așa cum eronat s-a vehiculat. Suma de 2.000.000 lei se referea la valoarea totală a sesiunii de finanțare nerambursabilă în domeniul protecției mediului înconjurător și animalelor.

Din cele 11 propuneri depuse, proiectul Alianța Pentru Pădure a fost unul dintre cele 7 proiecte declarate câștigătoare de către Comisia de evaluare și selecție, întrunind punctajul minim total (65 de puncte) și la criteriul de calitate și fezabilitate (35 de puncte), conform Regulamentului aprobat prin HCGMB 169/2024. Proiectul a fost analizat în data de 22.09.2025 de o comisie formată din 9 membri: 3 consilieri generali, 3 salariați PMB/instituții subordonate și 3 specialiști reprezentanți ai societății civile, asigurând o evaluare complexă și transparentă. PMB va decide ce anume va fi implementat din planurile înaintate doar ulterior elaborării Ghidului și cu respectarea tuturor pașilor legali, consultărilor cu profesioniștii (inclusiv OAR ) și dezbaterilor publice. Așa cum a subliniat și OAR București, orice intervenție ulterioară trebuie să respecte pașii legali, practica internațională și să se bazeze pe studii profesioniste.

Primăria Capitalei reiterează angajamentul pentru un proces transparent și fundamentat științific, care să îmbunătățească calitatea spațiilor verzi din București, punând accentul pe protecția mediului și pe respectarea cadrului legal urbanistic”, se mai arată în comunicatul PMB.

Alianța Pentru Pădure propune un proiect – kitsch pentru modernizarea Parcului Izvor. Propunerea ONG-ului cuprinde construirea unor turnuri high-tech, care sunt inspirate din Singapore, potrivit lui Laurențiu Ciornei, președinte al Alianței.