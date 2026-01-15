Ce stil de viață are Wilmark. ”Nu există prânz sau cină fără acea mică bucurie”

Wilmark a dat detalii despre stilul său de viață. Acesta a mărturisit că la mesele zilnice există întotdeauna și ceva dulce.



Wilmark are o energie debordantă și este într-o formă fizică excelentă.

Coregraful a oferit amănunte despre stilul său de viață pentru click.ro.

Ce stil de viață are Wilmark. ”Odihna este cea mai importantă, ea este adevăratul reparator”

”Sufletul meu este împărțit între două lumi, iar farfuria mea reflectă exact asta. Dacă ar fi să aleg o ultimă masă, inima ar cere Bandeja Paisa – gustul copilăriei mele din Columbia, o explozie de arome care îmi aduce aminte de acasă. Dar, după atâția ani aici, nu pot refuza niciodată sarmalele românești. Sunt pur și simplu delicioase! Și, ca să fiu complet transparent cu voi, am o regulă de aur: la fiecare masă mănânc ceva dulce. Nu există prânz sau cină fără acea mică bucurie a zahărului”, a mărturisit Wilmark.

”Formula mea secretă am denumit-o MMS (Mâncare, Mișcare, Somn). (…)

Mâncare: Deși mănânc dulce, o fac cu măsură. Am doar două mese pe zi și practic fasting (post intermitent) de aproximativ 5 ani. Este ritmul care funcționează pentru mine și care îmi ține metabolismul în alertă. Tot aici intervin și suplimentele (Calciu, Magneziu, Zinc, Spirulină și altele), pe care le consider o parte esențială din dieta mea. Ele sunt un adjuvant necesar în refacerea corpului. Iar dacă se întâmplă „să păcătuiești” – așa zic eu când mai beau câteva pahare în plus la o petrecere reușită – recuperarea este sfântă!

Mișcare: Condiția fizică nu este opțională pentru un prezentator sau un lider. Merg la sala de forță de minim două ori pe săptămână; este momentul meu de „reîncărcare” mentală, nu doar fizică. La acestea adaug cursuri de dans de două ori pe săptămână și câte o petrecere unde stau toată noaptea pe ringul de dans.

Somn: Odihna este cea mai importantă, ea este adevăratul reparator. Viața de artist sau de antreprenor înseamnă uneori nopți lungi. Trebuie să fii onest cu tine: ai petrecut, acum te recuperezi, ca mâine să fii din nou profesionist”, a detaliat acesta.

Wilmark e căsătorit și are doi copii

Wilmark are o școală de dans. Acesta a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani.

În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas și Joakin.

Coregraful și partenera sa de viață sunt împreună de 23 de ani, iar de 17 ani sunt căsătoriți.