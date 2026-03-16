Ce subiecte s-au dat la simularea pentru Evaluarea Națională. Întrebarea care i-a pus în dificultate pe elevii de clasa a VIII-a

Elevii de clasa a VIII-a au susținut astăzi proba de Limba și literatura română în cadrul simulării pentru Evaluarea Națională 2026. Subiectele au inclus două texte la prima vedere. Primul text a fost un fragment din opera „De ce plânge mama?”, scrisă de Ion D. Sîrbu. Al doilea text a fost un articol din Vintilă Mihăilescu, intitulat „Eu și vulpea”, publicat în revista Dilema veche.

Prima parte a examenului a cuprins exerciții de tip grilă și cerințe care au verificat atenția elevilor.

Aceștia au extras informații punctuale din texte și au explicat trăsăturile dialogului. De asemenea, candidații au identificat un element comun între cele două fragmente și au explicat starea copiilor care se află singuri în pădure.

La ultimul subiect, elevii au avut de redactat un text de minimum 150 de cuvinte. Aceștia au răspuns la întrebarea „Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”. Cerința a presupus utilizarea unor argumente din textul de suport și din experiența personală.

Notele obținute la această simulare îi ajută pe elevi să evalueze nivelul lor de pregătire înainte de examenul oficial din vară.

AUTORUL RECOMANDĂ: