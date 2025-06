Ce temperatură trebuie setată la aerul condiționat din mașină pentru un consum EFICIENT de combustibil. RAR a dat răspunsul

Vara, pe caniculă, aerul condiționat devine esențial în mașină, dar utilizarea lui poate crește destul de mult consumul de carburant. Pentru a evita acest lucru, în interiorul mașinii trebuie setată o anumită temperatură astfel încât să avem un consum eficient.

În acest sens, Registrul Auto Român a oferit câteva recomandări utile privind folosirea corectă a climatizării auto.

Ce temperatură recomandă RAR

În primul rând, trebuie spus că instalația de climatizare are nevoie de întreținere periodică, în felul acesta prevenindu-se defecțiunile care pot apărea. Verificarea sistemului se face o dată pe an, de preferat înainte de începutul verii. Este indicat ca aceste verificări să se facă exclusiv în service-uri autorizate, unde personalul are calificarea necesară.

Costul pentru verificarea instalației și reîncărcarea cu freon poate varia, în funcție de service, între 300 și 1000 de lei.

Legat de temperatura din habitaclu, RAR recomandă menținerea climatizării undeva între 20 și 24 de grade Celsius. Astfel, se evită diferențele prea mari față de temperatura exterioară, iar consumul de combustibil rămâne într-un interval rezonabil.

Un alt sfat binevenit se referă la folosirea modului automat („auto”) al sistemului de climatizare, considerat a fi cel mai eficient deoarece reglează singur parametrii de funcționare în funcție de condițiile din mașină.

În ceea ce privește freonul folosit în instalațiile de aer condiționat, există două tipuri. Mașinile fabricate după 2017 funcționează cu R-1234YF, un gaz mai puțin poluant, impus de normele europene. Modelele mai vechi, produse între 1995 și 2017, folosesc R-134A, un tip de freon care va fi treptat eliminat de pe piață, spun specialiștii.

Bine de știut: cele două tipuri de freon nu sunt compatibile și nu trebuie amestecate!

Foarte important este și filtrul de polen. Dacă este murdar, acesta poate reduce eficiența climatizării și contribuie la acumularea de praf, bacterii sau mirosuri neplăcute în mașină.

