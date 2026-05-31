Prima pagină » Știri externe » Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”

Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”

Melania Agiu
Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Prefectura din Reggio Emilia, un oraș din nordul Italiei, a anulat, din motive de siguranță și ordine publică, concertele rapperilor americani Travis Scott și Kanye West, care erau programate pentru 17 și, respectiv, 18 iulie.

Potrivit Il Post, rapperii ar fi trebuit să cânte la festivalul de muzică numit Hellwatt, care și-a schimbat însă de mai multe ori numele și direcția artistică.

Atât provincia, cât și municipalitatea din Reggio Emilia au solicitat lămuriri cu privire la planul de securitate și alte informații referitoare la logistica festivalului, temându-se că organizatorii nu ar fi pregătiți să gestioneze sosirea a zeci de mii de persoane.

Într-un comunicat de presă, prefectura a explicat că decizia de a anula concertele a fost luată în cadrul unei reuniuni a comitetului provincial pentru ordine și siguranță, care a avut loc pe 25 mai și la care au participat diverse autorități locale, printre care primăria și provincia Reggio Emilia.

În zilele precedente, asociația consumatorilor Codacons și comunitatea evreiască din Reggio Emilia și Modena au solicitat prefecturii să intervină.

Il post scrie că, în ultimii ani, spectacolele lui Travis Scott s-au remarcat prin atragerea unui număr imens de tineri, de vârste foarte fragede, care au fost protagoniștii unor momente de mare entuziasm colectiv și ai unor comportamente greu de gestionat.

Politicienii și asociațiile italiene au exercitat presiuni pentru anularea concertului lui West, din cauza declarațiilor sale antisemite și filonaziste, care au dus recent la anularea concertelor sale în alte țări europene precum Marea Britanie și Franța.

Reamintim că, la începutul lunii aprilie, Regatul Unit i-a interzis lui „Ye“ (KanYe West n.r.) intrarea pe teritoriul său din cauza comentariilor și cântecelor sale antisemite, ceea ce a dus la anularea unui festival important la care urma să fie cap de afiș. La numai câteva zile după, Ye a amânat un concert în Franța, programat pentru această vară, după ce autoritățile din această țară au declarat că nu este binevenit și au amenințat că îi vor interzice accesul din cauza comentariilor și cântecelor sale antisemite.

Teama de a trebui să gestioneze „contramanifestații” se numără printre motivele invocate de prefectura din Reggio Emilia pentru anulare.

Festivalul din Italia urma să aibă loc într-o zonă imensă situată lângă aeroportul din Reggio Emilia, numită RCF Arena. Scott și West erau cei mai așteptați invitați, iar anularea concertelor lor reprezintă o lovitură grea pentru organizatori. Fostul festival Hellwatt, care se numește acum Pulse of Gaia, a fost prezentat în luna februarie a anului trecut ca unul dintre cele mai ambițioase festivaluri organizate vreodată în Italia.

*În ultimele zile, în presa din România circulă o informație potrivit căreia Primăria Capitalei ar avea în plan să organizeze un concert al rapperului american Kanye West pe Arena Națională. Deocamdată, nu a fost făcut niciun anunț oficial.

RECOMANDĂRILE AUTORULI:

Iron Maiden cântă pe Arena Națională în această seară. Mai multe linii STB vor fi deviate. Ce alternative au spectatorii la dispoziție

Jandarmeria mai demontează un Fake News legat de concertul lui Max Korzh. Ce imagini au început să circule pe rețelele de socializare

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”
09:00
Amenințarea Ebola. Nu există un vaccin sau un tratament specific pentru tulpina Bundibugyo, iar teoriile conspirației au reapărut. „Distragere a atenției, farsă, schemă financiară, pretext pentru o altă agendă nefastă”
EXTERNE Orașul britanic invadat de „gândaci mutanți”. Insectele s-au „cazat” inclusiv în prize și routerele Wi-Fi
08:00
Orașul britanic invadat de „gândaci mutanți”. Insectele s-au „cazat” inclusiv în prize și routerele Wi-Fi
ANALIZĂ Strâmtoarea Taiwan – „Lebăda neagră” energetică ce ar putea îngenunchea economia mondială. O ordine mondială emergentă bate la ușă
06:00
Strâmtoarea Taiwan – „Lebăda neagră” energetică ce ar putea îngenunchea economia mondială. O ordine mondială emergentă bate la ușă
ENERGIE Pe fondul crizei energetice de după războiul SUA-Iran, un lanț german de magazine a lansat o baterie solară care costă 300 de euro
23:51
Pe fondul crizei energetice de după războiul SUA-Iran, un lanț german de magazine a lansat o baterie solară care costă 300 de euro
APĂRARE România s-ar putea inspira după modelul estonian. Ce este „zidul anti-drone” și cum poate proteja flancul estic al NATO de incursiunile dronelor
22:29
România s-ar putea inspira după modelul estonian. Ce este „zidul anti-drone” și cum poate proteja flancul estic al NATO de incursiunile dronelor
DIGITALIZARE The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți
21:19
The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți
Mediafax
Economia Rusiei, tot mai afectată de sancțiuni. Marile companii intră într-un „colaps gestionat”
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Click
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Filosoful aproape uitat care a prezis atomii cu 2.500 de ani înaintea fizicii moderne
FLASH NEWS Olanda a dislocat militari şi18 aeronave F16 în Baza Aeriană 86 Borcea, care „întăresc prezența aliată constantă în România”
09:55
Olanda a dislocat militari şi18 aeronave F16 în Baza Aeriană 86 Borcea, care „întăresc prezența aliată constantă în România”
SPORT Sorana Cîrstea joacă azi pentru un loc în sferturile Roland Garros. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit
09:46
Sorana Cîrstea joacă azi pentru un loc în sferturile Roland Garros. De la ce oră începe meciul și unde poate fi urmărit
SĂRBĂTOARE Rusaliile 2026. Tradițiile, credințele și obiceiurile legate de una dintre cele mai importante sărbători creștine
09:21
Rusaliile 2026. Tradițiile, credințele și obiceiurile legate de una dintre cele mai importante sărbători creștine
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
09:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg cum să se poarte o discuție în Senatul australian dacă bărbații transgenderi au dreptul de a pretinde că pot rămâne însărcinați”
BANI Credeai că la noi carburanții sunt scumpi? Cât a plătit un turist român, pentru un plin de motorină într-o benzinărie din Bulgaria
09:00
Credeai că la noi carburanții sunt scumpi? Cât a plătit un turist român, pentru un plin de motorină într-o benzinărie din Bulgaria
INCIDENT Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens
08:40
Incendiu puternic la un restaurant de pe Șoseaua Colentina. Șapte persoane au fost evacuate din cauza fumului dens

Cele mai noi

Trimite acest link pe