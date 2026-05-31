Concertele lui Travis Scott și Kanye West, anulate oficial în Italia. Motivele autorităților și lista țărilor care l-au refuzat pe „Ye”

Prefectura din Reggio Emilia, un oraș din nordul Italiei, a anulat, din motive de siguranță și ordine publică, concertele rapperilor americani Travis Scott și Kanye West, care erau programate pentru 17 și, respectiv, 18 iulie.

Potrivit Il Post, rapperii ar fi trebuit să cânte la festivalul de muzică numit Hellwatt, care și-a schimbat însă de mai multe ori numele și direcția artistică.

Atât provincia, cât și municipalitatea din Reggio Emilia au solicitat lămuriri cu privire la planul de securitate și alte informații referitoare la logistica festivalului, temându-se că organizatorii nu ar fi pregătiți să gestioneze sosirea a zeci de mii de persoane.

Într-un comunicat de presă, prefectura a explicat că decizia de a anula concertele a fost luată în cadrul unei reuniuni a comitetului provincial pentru ordine și siguranță, care a avut loc pe 25 mai și la care au participat diverse autorități locale, printre care primăria și provincia Reggio Emilia.

În zilele precedente, asociația consumatorilor Codacons și comunitatea evreiască din Reggio Emilia și Modena au solicitat prefecturii să intervină.

Il post scrie că, în ultimii ani, spectacolele lui Travis Scott s-au remarcat prin atragerea unui număr imens de tineri, de vârste foarte fragede, care au fost protagoniștii unor momente de mare entuziasm colectiv și ai unor comportamente greu de gestionat.

Politicienii și asociațiile italiene au exercitat presiuni pentru anularea concertului lui West, din cauza declarațiilor sale antisemite și filonaziste, care au dus recent la anularea concertelor sale în alte țări europene precum Marea Britanie și Franța.

Reamintim că, la începutul lunii aprilie, Regatul Unit i-a interzis lui „Ye“ (KanYe West n.r.) intrarea pe teritoriul său din cauza comentariilor și cântecelor sale antisemite, ceea ce a dus la anularea unui festival important la care urma să fie cap de afiș. La numai câteva zile după, Ye a amânat un concert în Franța, programat pentru această vară, după ce autoritățile din această țară au declarat că nu este binevenit și au amenințat că îi vor interzice accesul din cauza comentariilor și cântecelor sale antisemite.

Teama de a trebui să gestioneze „contramanifestații” se numără printre motivele invocate de prefectura din Reggio Emilia pentru anulare.

Festivalul din Italia urma să aibă loc într-o zonă imensă situată lângă aeroportul din Reggio Emilia, numită RCF Arena. Scott și West erau cei mai așteptați invitați, iar anularea concertelor lor reprezintă o lovitură grea pentru organizatori. Fostul festival Hellwatt, care se numește acum Pulse of Gaia, a fost prezentat în luna februarie a anului trecut ca unul dintre cele mai ambițioase festivaluri organizate vreodată în Italia.

*În ultimele zile, în presa din România circulă o informație potrivit căreia Primăria Capitalei ar avea în plan să organizeze un concert al rapperului american Kanye West pe Arena Națională. Deocamdată, nu a fost făcut niciun anunț oficial.

RECOMANDĂRILE AUTORULI:

Iron Maiden cântă pe Arena Națională în această seară. Mai multe linii STB vor fi deviate. Ce alternative au spectatorii la dispoziție

Jandarmeria mai demontează un Fake News legat de concertul lui Max Korzh. Ce imagini au început să circule pe rețelele de socializare