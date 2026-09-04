Tragedie cumplită în Vâlcea. O fetiță de 2 ani și mama ei au fost găsite carbonizate

Tragedie cumplită în Vâlcea. O fetiță în vârstă de doar doi ani și mama sa, în vârstă de 42 de ani, au murit într-un incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri, într-o gospodărie din comuna Livezi, județul Vâlcea.

Cele două victime au fost găsite carbonizate într-o anexă care a ars în totalitate. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

Pompierii Stației Grădiștea au fost solicitați de urgență la locul incendiului, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la o anexă gospodărească.

Două victime, găsite carbonizate

În interiorul anexei au fost găsite trupurile carbonizate ale unei femei și al unui copil.

„S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Stației de Pompieri Grădiștea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Echipajele operative sosite la fața locului au constatat că arde generalizat o anexă și au identificat, din nefericire, două victime carbonizate (un adult și un minor)”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Ulterior, autoritățile au stabilit că victimele sunt o femeie de 42 de ani și fiica acesteia, în vârstă de doi ani. Anexa gospodărească a fost distrusă în totalitate de flăcări.

Cauza izbucnirii incendiului nu a fost stabilită deocamdată. Pompierii urmează să determine împrejurările în care a pornit focul. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.