Curs BNR vineri, 4 septembrie. Euro continuă să se deprecieze în fața leului

Banca Națională a României (BNR) a anunțat vineri, 4 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și dolarul american au înregistrat scăderi față de ședința precedentă, în timp ce lira sterlină s-a apreciat.
Moneda europeană a fost cotată vineri, 4 septembrie, la 5,2524 lei, în scădere cu 0,0012 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2536 lei. Scăderea este una redusă, euro se menține în continuare peste pragul de 5,25 lei.
Și dolarul american pierde teren în fața leului, acesta a fost cotat de BNR la 4,5199 lei, după o scădere de 0,0067 lei. Joi, moneda americană avea o valoare de 4,5266 lei. Astfel, dolarul a coborât sub nivelul de 4,52 lei în ședința valutară de vineri.
Și francul elvețian a înregistrat o depreciere. BNR a stabilit un curs de 5,5832 lei pentru un franc elvețian, cu 0,0090 lei mai puțin decât în ziua precedentă, când francul era cotat la 5,5922 lei.
În schimb, moneda britanică a ajuns la 6,1135 lei, față de 6,1095 lei în ședința precedentă. Creșterea a fost de 0,0040 lei.
Euro (EUR): 5,2524 lei – în scădere cu 0,0012 lei
Dolar SUA (USD): 4,5199 lei – în scădere cu 0,0067 lei
Franc elvețian (CHF): 5,5832 lei – în scădere cu 0,0090 lei
Liră sterlină (GBP): 6,1135 lei – în creștere cu 0,0040 lei.
Comparativ cu ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă, euro a scăzut de la 5,2555 lei la 5,2524 lei. Dolarul american a coborât de la 4,5412 lei la 4,5199 lei.
Francul elvețian a crescut ușor față de 28 august, când era cotat la 5,5726 lei, ajungând vineri la 5,5832 lei. Lira sterlină a scăzut de la 6,1267 lei la 6,1135 lei în aceeași perioadă.