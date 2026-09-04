Curs BNR vineri, 4 septembrie. Euro continuă să se deprecieze în fața leului

Banca Națională a României (BNR) a anunțat vineri, 4 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele valute. Euro și dolarul american au înregistrat scăderi față de ședința precedentă, în timp ce lira sterlină s-a apreciat.

Moneda europeană a fost cotată vineri, 4 septembrie, la 5,2524 lei, în scădere cu 0,0012 lei față de ziua precedentă, când moneda europeană a avut o valoare de 5,2536 lei. Scăderea este una redusă, euro se menține în continuare peste pragul de 5,25 lei.

Dolarul american pierde teren

Și dolarul american pierde teren în fața leului, acesta a fost cotat de BNR la 4,5199 lei, după o scădere de 0,0067 lei. Joi, moneda americană avea o valoare de 4,5266 lei. Astfel, dolarul a coborât sub nivelul de 4,52 lei în ședința valutară de vineri.

Și francul elvețian a înregistrat o depreciere. BNR a stabilit un curs de 5,5832 lei pentru un franc elvețian, cu 0,0090 lei mai puțin decât în ziua precedentă, când francul era cotat la 5,5922 lei.

În schimb, moneda britanică a ajuns la 6,1135 lei, față de 6,1095 lei în ședința precedentă. Creșterea a fost de 0,0040 lei.

Cursul valutar BNR de vineri, 4 septembrie 2026

Euro (EUR): 5,2524 lei – în scădere cu 0,0012 lei

Dolar SUA (USD): 4,5199 lei – în scădere cu 0,0067 lei

Franc elvețian (CHF): 5,5832 lei – în scădere cu 0,0090 lei

Liră sterlină (GBP): 6,1135 lei – în creștere cu 0,0040 lei.

Cum s-au schimbat valutele față de săptămâna trecută

Comparativ cu ultima ședință de tranzacționare din săptămâna precedentă, euro a scăzut de la 5,2555 lei la 5,2524 lei. Dolarul american a coborât de la 4,5412 lei la 4,5199 lei.

Francul elvețian a crescut ușor față de 28 august, când era cotat la 5,5726 lei, ajungând vineri la 5,5832 lei. Lira sterlină a scăzut de la 6,1267 lei la 6,1135 lei în aceeași perioadă.