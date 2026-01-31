Competiția internațională de patinaj artistic „Bucharest Open” a debutat la patinoarul Berceni Arena, din Sectorul 4 al Capitalei. Evenimentul reunește sportivi din 11 state, inclusiv România, care concurează pe mai multe categorii de vârstă.

Anunțul a fost făcut de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a transmis că publicul este invitat să vină la patinoar pentru a susține sportivii participanți.

„Vă invit să veniți la patinoar și să-i susțineți,” a transmis Băluță.

Accesul în arenă este gratuit. Competiția poate fi urmărită astăzi până la ora 21:00, iar mâine între orele 10:30 și 15:00. Evenimentul se va desfășura pe 31 ianuarie și 1 februarie.

