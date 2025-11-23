Cea mai lungă AUTOSTRADĂ dreaptă din lume. Câți kilometri are și unde este situată

Cea mai lungă autostradă dreaptă din lume reprezintă o adevărată provocare psihică pentru orice șofer – are 240 de kilometri fără curbe și traversează un deșert. Sunt mai bine de două ore de condus fără să miști volanul nici măcar cu un milimetru.

Mulți oameni spun că șofatul este, pentru ei, relaxare, dar să o faci pe un drum fără curbe, fără serpentine, fără dealuri sau schimbări de peisaj îți testează limitele.

Care este cel mai lung drum drept din lume

Cel mai lung drum drept din lume, de 240 de kilometri și pe care nu zărești decât linia orizontului și asfaltul care înaintează în aceeași direcție cu tine, este Highway 10, din Arabia Saudită. Această șosea deține recordul Guinness pentru cea mai lungă porțiune dreaptă de drum din lume.

Lungimea totală a autostrăzii este de 1480 de kilometri, de la Ad Darb până la granița cu Emiratele Arabe Unite. Pe acest drum secțiunea dintre Haradh și Al Batha a câștigat faimă mondială. La început, porțiunea respectivă fusese construită drept rută privată pentru Regele Fahd al Arabiei Saudite, dar în prezent este poate cea mai importantă arteră comercială care leagă centrul și vestul țării de EAU, după cum arată xataka.com.

Highway 10 din Arabia Saudită traversează Rub’ al Khali („Pătrimea Goală”), care este cel mai vast deșert de nisip din lume. Uniformitatea absolută a terenului explică de ce s-a putut construi o șosea atât de perfect liniară: lipsesc munții, văile sau formațiunile.

Pe acest drum asfaltat de două benzi pe sens trec camioanele cu marfă pe ruta Arabia Saudită – Emirate.

Limitele de viteză sunt cele obișnuite: turismele circulă cu până la 120 km/h, autobuzele cu 100 km/h, iar camioanele cu maximum 80 km/h.

Alte șosele similare

Înainte ca Highway 10 să fie construită, o altă șosea deținea acest record – Eyre Highway, din Australia. Traseul perfect drept se întinde pe 146 de kilometri prin deșertul Nullarbor.

Mai sunt faimoase și alte drumuri, cum ar fi ND-46, în Dakota de Nord (SUA), sau unele segmente din Ruta 40, din Argentina.

Chiar dacă nu ating cei 240 de kilometri de „perfecțiune geometrică” ai Highway 10, reușesc totuși să ofere șoferilor kilometri întregi de drum fără întreruperi.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Imagini incredibile cu o mașină pe CONTRASENS pe autostradă. Tragedia a fost evitată în ultima clipă

Autostrada Unirii înaintează. Începe proiectarea celui mai dificil tronson din A8