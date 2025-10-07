Cea mai mare vulnerabilitate a președintelui. Doru Bușcu: „Dacă vor serviciile, Nicu e suspendat a doua zi”

Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul său Doru Bușcu a invocat influența disproporționat de mare a serviciilor secrete în configurația politică a momentului. Cunoscutul jurnalist a arătat că Nicușor Dan are motive să se teamă de servicii, mai ales că acestea au contribuit la victoria șefului statului la scrutinul prezidențial din luna mai.

De altfel, toate ezitările vizibile ale șefului statului pot fi citite și în această cheie, a relației delicate cu serviciile secrete. Poziția lui Nicușor Dan depinde semnificativ de interpretarea pe care SRI și SIE o dau mandatului său. „Dacă vor serviciile, Nicu e suspendat a doua zi”, a comentat Doru Bușcu.

În același context, redactorul-șef al publicației Cațavencii a amintit că dependența lui Nicușor Dan de servicii este trădată și de faptul că acesta nu are un partid în spate.

„Dacă nu-și construiește o platformă politică reală, va trebui să recurgă la serviciile serviciilor, structurilor care îi sunt subordonate direct” , a mai observat jurnalistul.