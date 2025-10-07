Prima pagină » Actualitate » Cea mai mare vulnerabilitate a președintelui. Doru Bușcu: „Dacă vor serviciile, Nicu e suspendat a doua zi”

Cea mai mare vulnerabilitate a președintelui. Doru Bușcu: „Dacă vor serviciile, Nicu e suspendat a doua zi”

07 oct. 2025, 16:32, Actualitate
Cea mai mare vulnerabilitate a președintelui. Doru Bușcu: „Dacă vor serviciile, Nicu e suspendat a doua zi”

Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitatul său Doru Bușcu a invocat influența disproporționat de mare a serviciilor secrete în configurația politică a momentului. Cunoscutul jurnalist a arătat că Nicușor Dan are motive să se teamă de servicii, mai ales că acestea au contribuit la victoria șefului statului la scrutinul prezidențial din luna mai. 

De altfel, toate ezitările vizibile ale șefului statului pot fi citite și în această cheie, a relației delicate cu serviciile secrete. Poziția lui Nicușor Dan depinde semnificativ de interpretarea pe care SRI și SIE o dau mandatului său.  Dacă vor serviciile, Nicu e suspendat a doua zi, a comentat Doru Bușcu.

În același context, redactorul-șef al publicației Cațavencii a amintit că dependența lui Nicușor Dan de servicii este trădată și de faptul că acesta nu are un partid în spate.

Dacă nu-și construiește o platformă politică reală, va trebui să recurgă la serviciile serviciilor, structurilor care îi sunt subordonate direct” , a mai observat jurnalistul.

Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
O nouă specie minusculă de pește preistoric dezvăluie originile somnului și crapului
EXTERNE Vladimir Putin aniversează 73 de ani. Prin tradiție, liderul de la KREMLIN își serbează ziua lucrând
16:42
Vladimir Putin aniversează 73 de ani. Prin tradiție, liderul de la KREMLIN își serbează ziua lucrând
AI AFLAT! „La umbra argumentului „vin rușii” aducem incompetenți la putere” / Doru Bușcu: „Rusia are nevoie de acest conflict cu Occidentul”
16:12
„La umbra argumentului „vin rușii” aducem incompetenți la putere” / Doru Bușcu: „Rusia are nevoie de acest conflict cu Occidentul”
JUSTIȚIE Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria
16:09
Lovitură în justiție. Judecătoria din Topoloveni a pus sechestru pe cotețele de găini ale fostului primar din Beleți Negrești. Primarul a devenit cunoscut după ce și-a incendiat primăria
VIDEO Consilierii președintelui și aburii puterii. Doru Bușcu: „Constat un pahar pregătitor la Ludovic Orban”
16:07
Consilierii președintelui și aburii puterii. Doru Bușcu: „Constat un pahar pregătitor la Ludovic Orban”
VIDEO Bilanțul de 100 zile al lui Bolojan. Bușcu: „Oamenii sunt scopul, nu sunt instrumente. E aiurea să-ți propui să dai oameni afară, lipsă de UMANITATE”
16:05
Bilanțul de 100 zile al lui Bolojan. Bușcu: „Oamenii sunt scopul, nu sunt instrumente. E aiurea să-ți propui să dai oameni afară, lipsă de UMANITATE”