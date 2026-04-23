Cea mai nouă vedetă de la grădina zoologică din Washington. Vizitatorii, dați pe spate de un pui rar de elefant

Cea mai nouă vedetă de la grădina zoologică / foto ilustrativ, sursa: Profimedia

La grădina zoologică din Washington a apărut o nouă vedetă. Este un pui rar de elefant, care i-a cucerit pe vizitatori încă din primele zile de viață.

Linh Mai a fost prezentat chiar de Ziua Pământului.

Ce îl face atât de special pe Linh

Potrivit NBC News, este prima naștere a unui pui de elefant asiatic în aproape 25 de ani. Medicii veterinari care au asistat la venirea pe lume a lui Minh spun că puiul de elefant asiatic este sănătos și plin de energie. Încă din primele ore de viață, el a reușit să meargă singur.

Pentru a permite adaptarea puiului la noul mediu, centrul elefanților a fost închis temporar.

De Ziua Pământului, vizitatorii l-au putut urmări pe Linh Mai jucându-se într-un țarc, cu o minge uriașă.

Elefanții asiatici sunt o specie pe cale de dispariție. Prin tot felul de programe de reproducere, grădinile zoologice încearcă să protejeze aceste specii pe termen lung.

