Chanchal, un elefant bătrân vopsit în roz, ar fi murit în India după o ședință foto. Evenimentul a incendiat India

Blândul și talentatul Chanchal, un elefant bătrân, ar fi murit în India după o ședință foto. Pachidermul de 65 de ani, acoperit cu pudră roz pentru a performa pentru un produs cosmetic, sau altă producție inspirată, s-ar fi prăpădit a doua zi fiind sugerată o cauzalitate. În India, evenimentul a provocat o adevărată revoltă. Lucrurile au explodat pe rețelele de socializare. Fotografa Julia Buruleva a fost amenințată cu moartea.

Evenimentul a fost interpretat de numerose persoane drept o posibilă consecință a implicării animalului în proiectul artistic, deși aceste afirmații nu au fost confirmate oficial. Potrivit unor surse citate de presa internațională, nu există dovezi care să lege moartea elefantului de ședința foto.

Fotografa Julia Buruleva

Îngrijitori locali și oficiali au precizat că animalul avea între 65 și 70 de ani și că decesul ar fi survenit din cauze naturale, fiind vorba despre o vârstă înaintată. De asemenea, proprietarul elefantului, Sadiq Khan, a respins orice legătură între utilizarea pudrei colorate și moartea animalului, preia Adevărul.

Amenințări cu moartea

În ciuda acestor clarificări, fotografa Julia Buruleva, în vârstă de 47 de ani, s-a confruntat cu un val de critici în mediul online.

„Cum ați face față dacă ați fi bombardați cu atâta ură? Literalmente, întreaga presă din India a scris despre controversata ședință foto cu elefantul roz, iar India are 1,5 miliarde de locuitori. Și acum totul se răspândește și dincolo de India.

Primesc zece mesaje pe minut, blesteme și amenințări cu moartea pentru mine și pentru cei dragi. Sunt pur și simplu prea obosită ca să mai țin evidența…”, a scris fotografa pe contul său de socializare.

Modelul local care a acceptat să umilească elefantul

Buruleva a povestit că una dintre dificultățile întâmpinate a fost găsirea unui model local dispus să participe la ședința foto. Potrivit acesteia, numeroase femei contactate au refuzat din motive legate de normele sociale și de opoziția familiilor.

„Am scris multor modele și aproape nimeni nu a acceptat. Chiar și cele care apreciau ideea spuneau că familiile lor nu ar fi de acord”, a declarat ea.

Fotografa a mai susținut că elefantul a fost vopsit cu produse organice, fabricate local, similare celor utilizate în cadrul festivalurilor tradiționale din India.

„Pentru cei îngrijorați de elefant, am folosit vopsea organică, produsă local, de același tip pe care localnicii o folosesc la festivaluri, deci a fost complet sigură pentru animal”, a precizat Buruleva.

Buruleva a declarat, de asemenea, că a început să primească amenințări cu moartea în urma scandalului și a lansat o petiție online de susținere.

Recomandarea autorului: Cel mai periculos obiect de pe Pământ. Ce e Piciorul de Elefant” – substanța neagră din subsolul reactorului 4 de la Cernobîl

Starea deplorabilă în care ajunge un ELEFANT, după ce a fost călărit de turiști zeci de ani: „Încă are cicatrici în locurile în care se prindea suportul”

Mediafax
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
Digi24
Peter Magyar îl acuză pe Orban că „i-a trădat” pe maghiarii din Transilvania: „L-a susținut pe George Simion”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Click
Moment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat”
Digi24
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii Ormuz: „Suntem pe deplin «gata de acțiune»”
Cancan.ro
Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce este fenomenul „manosphere” și de ce politicienii britanici cer măsuri ferme pentru protejarea bărbaților?
