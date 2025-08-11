Prima pagină » Actualitate » Cea mai veche organizație patronală îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propuse privind Pilonul II de PENSII

Olga Borșcevschi
11 aug. 2025, 17:13, Știri politice
Confederaţia naţională patronală „Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903”, cea mai veche organizaţie patronală din Europa continentală, îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propus a fi aduse legislaţiei privind Pilonul II de pensii, „fără o consultare reală a celor afectaţi şi cu aplicare asupra contribuţiilor deja acumulate”. Reprezentanţii UGIR-1903 arată că Pilonul II este un drept protejat de art. 44 din Constituţia României şi de art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care interzic privarea de proprietate fără utilitate publică, despăgubire justă şi acord prealabil.  

„Confederaţia Naţională Patronală «Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903», cea mai veche organizaţie patronală din Europa continentală, îşi exprimă dezacordul faţă de recentele modificări propus a fi aduse legislaţiei privind Pilonul II de pensii, fără o consultare reală a celor afectaţi şi cu aplicare asupra contribuţiilor deja acumulate. Pilonul II, reglementat prin Legea nr. 411/2004, a fost conceput ca un drept patrimonial garantat al participanţilor. Conform art. 12 alin. (1) lit. g) şi art. 48 din această lege, fiecare contribuabil este titularul exclusiv al activelor din contul său individual, iar acest drept este protejat de art. 44 din Constituţia României şi de art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care interzic privarea de proprietate fără utilitate publică, despăgubire justă şi acord prealabil”, arată Confederaţia Naţională Patronală „Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR-1903”.

Potrivit confederaţiei patronale, Pilonul II nu este un ajutor social acordat discreţionar de stat şi nici un produs financiar opţional, ci rezultatul direcţionării unei părţi din contribuţia de asigurări sociale (adică bani reţinuţi din salariul fiecărui participant) către un cont personal, administrat privat.

„Chiar dacă aceste active sunt exprimate în unităţi de fond şi nu într-o sumă fixă, dreptul de proprietate asupra lor este deplin. Prin modificarea regulilor de plată, Guvernul introduce o restricţie suplimentară asupra exercitării acestui drept. Problema nu este doar de oportunitate, ci şi de principiu juridic: schimbarea se aplică persoanelor care au contribuit sub imperiul vechii legi, ceea ce echivalează cu o aplicare retroactivă. Or, potrivit art. 15 alin. (2) din Constituţie, legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale mai favorabile”, transmit reprezentanţii UGIR-1903.

Argumentul oficial potrivit căruia „în alte state europene există limite similare” este irelevant câtă vreme legea iniţială din România nu prevedea astfel de limitări, iar noua lege se doreşte a fi aplicată fără consimţământul informat al participanţilor.

„Beneficiarii Pilonului II au semnat contracte în baza unei legi care le garanta accesul la întregul activ în condiţiile iniţiale, nu în condiţiile impuse ulterior. Mai mult, chiar dacă modalitatea de plată poate fi reglementată în interes public, acest lucru trebuie făcut transparent, predictibil şi cu respectarea drepturilor dobândite. Orice modificare impusă fără acordul titularilor sau fără despăgubire echivalentă ridică probleme serioase de constituţionalitate şi compatibilitate cu dreptul european. Cetăţenii trebuie să fie cei care decid dacă acceptă sau nu noul mecanism de plată. Statul nu poate substitui voinţa lor, invocând un presupus beneficiu pe termen lung, atunci când este vorba despre bani ce le aparţin prin efectul legii şi al contribuţiilor personale”, precizează confederaţia patronală.

În esenţă, discuţia despre Pilonul II nu este doar una economică sau tehnică, susțin aceștia, este despre încrederea în stat şi respectarea cuvântului dat.

„Un contract trebuie respectat, indiferent că este privat sau instituit prin lege. Atunci când regulile se schimbă după ce obligaţiile au fost îndeplinite, nu vorbim despre o reformă legislativă, ci despre o promisiune încălcată, adică despre încă o nedreptate, parte dintr-un şir aparent interminabil de nedreptăţi comise de Statul Român împotriva cetăţenilor săi”, mai spune sursa citată.

